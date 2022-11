Rhein-Sieg-Kreis – Der Rhein-Sieg-Kreis ist zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 in fünf Wahlkreise unterteilt: Wahlkreis 25 – Rhein-Sieg-Kreis I, Wahlkreis 26 – Rhein-Sieg-Kreis II, Wahlkreis 27 – Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III, Wahlkreis 28 – Rhein-Sieg-Kreis IV, Wahlkreis 29 – Rhein-Sieg-Kreis V.



Hier finden Sie die Ergebnisse aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Weiter untern halten wir Sie im Newsblog auf dem Laufenden.

Ergebnisse Wahlkreis 25 – Rhein-Sieg-Kreis I

Ergebnisse Wahlkreis 26 – Rhein-Sieg-Kreis II

Ergebnisse Wahlkreis 27 – Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III

Ergebnisse Wahlkreis 28 – Rhein-Sieg-Kreis IV

Ergebnisse Wahlkreis 29 – Rhein-Sieg-Kreis V

Hier finden Sie die Ergebnisse in den Städten und Gemeinden

CDU holt in Rhein-Sieg alle Direktmandate – Andreas Pinkwart und Martin Metz über Landesliste

22 Uhr: Die CDU ist mit gleich fünf Abgeordneten aus den Rhein-Sieg-Wahlkreisen in Düsseldorf vertreten. Im Wahlkreis 25 verteidigte Björn Franken mit deutlichem Vorsprung vor SPD-Konkurrentin Sara Zorlu seinen Sitz im Landtag. Der Bad Honnefer Jonathan Grunwald holte als Nachfolger von Andrea Milz den Wahlkreis 26 vor Charlotte Echterhoff-Nikolidakis (SPD). Oliver Krauß ist erneut im Wahlkries 27 erfolgreich. Auch Katharina Gebauer hat eine zweite Legislaturperiode vor sich: Sie gewann deutlich den Wahlkreis 28 vor Denis Waldästl (SPD). Er könnte aber über seinen Listenplatz 33 dennoch in den Landtag aufrücken. Der Sankt Augustiner Sascha Lienesch war im neu zugeschnittenen Wahlkreis 29 erstmals angetreten und ließ seinen SPD-Herausforderer Oliver Schmidt hinter sich.



Über die Landesliste sicherte sich Andreas Pinkwart (FDP) seinen Sitz – mit einem Achtungserfolg im Wahlkreis 26. Auch Martin Metz, Grüne, der im Wahlkreis 29 antrat und ein beachtliches Ergebnis erzielte, ist über seinen Listenplatz 16 sicher im neuen Landtag. (seb)

Jonathan Grunwald im Wahlkreis 29 direkt gewählt

21.05 Uhr: Vielleicht hätten die Wahlforscher mit Jonathan Grunwald auf Tour gehen sollen. „Ich habe einen ordentlichen Vorsprung der CDU erwartet“, sagte der Wahlgewinner im neu geschnittenen Wahlkreis 29; mit dem viel beschworenen Kopf-an-Kopf-Rennen habe er nicht gerechnet. „Wir haben uns die Hacken abgelaufen“, so Grunwald über den „sehr präsenten Wahlkampf“ seines Teams. Und „wenn man so nah dran ist, kriegt man ein Gefühl für die Stimmung.“ Beste Stimmung herrschte am Sonntagabend im Schützenhaus in Rhöndorf, wo der 38-Jährige und seine Unterstützer feierten. (dk)

Katharina Gebauer freut sich über Erfolg

Katharina Gebauer freut sich am frühen Wahlabend über den Erfolg. Copyright: Stefan Villinger

19.35 Uhr: Gegen 19.30 war klar, dass Katharina Gebauer immer mehr Wahlbezirke für sich gewinnen konnte. Zusammen mit Mitgliedern der Jungen Union und Bürgermeister Alexander Biber freuten sie sich im Büro der CDU-Ratsfraktion über den Erfolg.

Lange Gesichter bei der SPD in Siegburg

19.30 Uhr: „Schalt ’mal rüber aufs ZDF“, rief der Hennefer Bürgermeister Mario Dahm. Aber auch der Wechsel des TV-Kanals machte die Zahlen nicht besser, milderte die Schlappe der Sozialdemokraten nicht: Die deutlichen Verluste der SPD sorgten nach Bekanntwerden der Prognose um 18 Uhr für lange Gesichter beim Kandidatenquartett, das sich mit Unterstützern der Kreis-Geschäftsstelle versammelt hatte. „Oh Mann“, kommentierte ein Genosse zudem die schlechte Wahlbeteiligung.



Lange Gesichter bei Sara Zorlu, Oliver Schmidt, Charlotte Echterhoff, Denis Waldästl (v.l.). Copyright: Dieter Krantz

„Das tut natürlich weh“, räumte die Eitorferin Sara Zorlu ein. „Wir haben es nicht geschafft, die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren“. Gleichwohl heiße das nicht, „dass wir nicht die Regierung bilden“. Dass die bisherige schwarz-gelbe Landesregierung abgewählt sei, betonte Denis Waldästl, „die Schulpolitik ist der FDP auf die Füße gefallen.“

Katharina Gebauer mit erstem Trend zufrieden

Katharina Gebauer bei der ersten Prognose der Landtagswahl 2022. Copyright: Stefan Villinger

18.45 Uhr: Zufrieden mit dem ersten Trend zeigte sich Katharina Gebauer. Sie sitzt schon für die CDU im Landtag und hofft, ihren Wahlkreis erneut gewinnen zu können. Gemeinsam mit Troisdorfs Bürgermeister Alexander Biber verfolgt sie die Hochrechnungen im Troisdorfer Rathaus.

Sascha Lienesch nach erster Prognose zuversichtlich

18.35 Uhr: Sascha Lienesch (CDU) gab sich nach der ersten Prognose zuversichtlich: „Wenn es im Land schon so gut ist, werde ich hier auch gewinnen.“ Das Ergebnis aus Schleswig-Holstein habe Rückenwind gegeben. Beim Wahlkampf hat er auf Mailings und Veranstaltungen gesetzt. „Die anderen Stadtverbände haben mich zu ihrem Kandidaten gemacht. Und die Mitglieder haben mich getragen.“ Jetzt will er auch noch die 40 Prozent knacken. Die CDU lag zwölf Prozent zurück, jetzt liegen wir 7,5 Prozent vorne, das ist Wahnsinn.“

Grünen aus Rhein-Sieg zufrieden mit erster Prognose

Die Grünen am Wahlabend in Siegburg. Copyright: Stefan Villinger

18.10 Uhr: Die Landtagskandidaten der Grünen trafen sich in Siegburg, um die Prognosen gemeinsam zu verfolgen - und zeigten sich hochzufrieden, die Königsmacher zu sein. "Unsere Politik wurde damit bestätigt", fanden sie unisono. Martin Metz (3.v.l.) auf dem Listenplatz 16 hat beste Chancen auf ein Ticket nach Düsseldorf.

Wahlbeteiligung in Siegburg wohl geringer als 2017

17.30 Uhr: Gegen 16.30 Uhr zeichnet sich ab, dass die Wahlbeteiligung in Siegburg wohl geringer als 2017 ausfallen wird. Vor fünf Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt rund 17.800 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben, das entsprach 59 Prozent, 2022 waren es nur 16.000, das sind lediglich 52,8 Prozent.

Briefwahlumschläge werden geöffnet

Im Rathaus von Sankt Augustin wurden ab 16 Uhr die Briefwahlumschläge geöffnet, ausgezählt wird erst ab 18 Uhr. Copyright: Stefan Villinger

16.40 Uhr: Als um 16 Uhr die roten Umschläge der Briefwahl im Rathaus geöffnet wurden, waren es 12.032 Wähler, die vorab in Sankt Augustin ihre Stimme abgeben hatten. Ausgezählt werden sie allerdings erst ab 18 Uhr. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 ein Zuwachs von ca. 60%. Der Trend zur Briefwahl bleibt unverändert: Bei der Bundestagswahl lag die Quote der Briefwahl auch bei 60% bei den bei den letzten Kommunalwahlen sogar bei 70%. Sankt Augustin hat 41373 Wahlberechtigte.

Museumsdorf als Wahllokal in Alt-Windeck

In Alt-Windeck wird im Musemsdorf gewählt. Copyright: Stephan Propach

15.30 Uhr: In historischem Ambiente konnten die Wähler in Altwindeck ihre Stimme abgeben. Oliver Runge, Thilo Behr und Uwe Bernhardt hielten im Heimatmuseum am frühen Nachmittag die Stellung zwischen antiken Möbeln, historischem Porzellan, Modellbahnen und geschichtsträchtigen Stücken aus dem alten Amt Windeck.



Zum Auszählen werden am Abend zusätzliche Bierzeltgarnituren aufgestellt. Einige Wähler nutzen die Gelegenheit, um sich umzusehen, berichtete Runge. Am internationalen Museumstag kann Altwindeck wegen der Wahl am Sonntag nicht teilnehmen. (sp)

Sonntag, 15. Mai: Wahlbeteiligung bei knapp unter 50 Prozent in Siegburg

14.45 Uhr: In der Kreisstadt Siegburg liegt die Wahlbeteiligung zum jetzigen Zeitpunkt knapp unter 50 Prozent. Bis 14 Uhr hatten 47,7 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen gemacht. In den einzelnen Wahlbezirken klafft die Schere aber deutlich auseinander: Die bislang höchste Wahlbeteiligung gibt es in im Bezirk 14 (Wolsdorf 1) mit 55 Prozent, die niedrigste mit 28 Prozent im Bezirk 2 (Deichhaus) mit 28 Prozent.

Wie kann ich im Rhein-Sieg-Kreis wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher im Sinne des Grundgesetzes sind und mindestens seit dem 29. April in Nordrhein-Westfalen wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Sie können per Briefwahl zuhause, Briefwahl im Wahlbüro oder am Wahltag in ihrem Wahllokal abstimmen.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Die Briefwahl direkt im Wahlbüro ist eine Sonderform der Briefwahl. An bestimmten Orten kann in den Wochen vor der Wahl die Beantragung der Briefwahl und/oder die Abgabe der Briefwahlstimme in Person erfolgen.



Detaillierte Informationen zu Wahlen veröffentlicht der Rhein-Sieg-Kreis hier.

Welche Stimmen habe ich und wie zählen sie?

Sie haben zwei Stimmen für die Landtagswahl, die Erststimme und die Zweitstimme.

Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten. Wer die meisten Erststimmen erhält, wird den Wahlkreis im Landtag vertreten.

Die Zweitstimme entscheidet, welche Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten der Parteien zusätzlich in den Landtag einziehen. Die Zahl der Abgeordneten, die über die Landesliste in den Landtag kommen, richtet sich nach den landesweit erhaltenen Zweitstimmen.

Die Erststimmen entscheiden über 128 Landtagsmitglieder, die Zweitstimmen über mindestens 53 weitere. Durch sogenannte Überhangs- und Ausgleichsmandate kann die Zahl der per Liste gewählten Abgeordneten auch höher ausfallen. Der 2017 gewählte Landtag hat 199 Mitglieder (18 Überhangs- und Ausgleichmandate).

Der Landtag wählt dann den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin.

Wie setzen sich die Wahlkreise zusammen?

Der Rhein-Sieg-Kreis ist statt wie bisher auf vier auf fünf Wahlkreise wie folgt aufgeteilt.

Copyright: Grafik/Thomas Böhne

Zum Wahlkreis 25 – Rhein-Sieg-Kreis I gehören die Gemeinden: Eitorf, von der Stadt Hennef (Sieg) die Stimmbezirke 011, 012, 021, 022, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 070, 080, 090, 100, 111, 121, 122, 141, 142, 151, 152, 161, 162, 181, 182, 191, 192, 201 und 202; Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck.

Zum Wahlkreis 26 – Rhein-Sieg-Kreis II gehören die Gemeinden: Bad Honnef, von der Stadt Hennef (Sieg) die Stimmbezirke 112, 131, 132, 171 und 172; Königswinter, Meckenheim und Wachtberg.

Zum Wahlkreis 27 – Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III gehören die Gemeinden: Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swisttal, Weilerswist (Kreis Euskirchen).

Zum Wahlkreis 28 – Rhein-Sieg-Kreis IV gehören die Städte: Sankt Augustin mit dem Stadtteil Menden, Niederkassel, Troisdorf.

Zum Wahlkreis 29 – Rhein-Sieg-Kreis V gehören die Städte: Lohmar, Siegburg und Sankt Augustin mit den Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Mülldorf, Niederpleis und Ort.

Wen kann ich im Rhein-Sieg-Kreis direkt wählen?

Im Wahlkreis 25 – Rhein-Sieg-Kreis I treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Franken, Björn (CDU)

Zorlu, Sara (SPD)

Peters, Waldemar (FDP)

von den Bergen, Ralf (AfD)

Zacharias, Holger (GRÜNE)

Serwaty, Judith (DIE LINKE)

Klingenstein, Marcel (Die PARTEI)

Romczykowski, Andrea (Volksabstimmung)

Bornhövd, Marion (dieBasis)

Rinck, Josephine (Volt)

Reschke, Achim (MENSCHLICHE WELT)

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Björn Franken (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 26 – Rhein-Sieg-Kreis II treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Grunwald, Jonathan (CDU)

Dr. Echterhoff-Nikolidakis, Charlotte (SPD)

Dr. Pinkwart, Andreas (FDP)

Overath, Anno (AfD)

Dr. Gür-Seker, Derya (GRÜNE)

Reichardt, Bastian (DIE LINKE)

Kohlmorgen, Jan-Hendrik (Die PARTEI)

Plantiko, Claus (Volksabstimmung)

Hörster, Heinz-Jürgen (dieBasis)

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Andrea Milz (CDU) gewonnen.



Im Wahlkreis 27 – Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Krauß, Oliver (CDU)

Peters, Anna (SPD)

Freynick, Jörn (FDP)

Heintze, Armin (AfD)

Dr. Kuhn, Arnd (GRÜNE)

Lafazanis, Iris (DIE LINKE)

Sanchez Friedrich, Nathalie Sandra (dieBasis)

Rose-Hallgrimson, Nastassja (Team Todenhöfer)

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Oliver Krauß (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 28 – Rhein-Sieg-Kreis IV treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Gebauer, Katharina (CDU)

Waldästl, Denis (SPD)

Heisters, Diana (FDP)

Moses, Gert (AfD)

Huwer, Thomas (GRÜNE)

Shaikh, Kashif (DIE LINKE)

Heinemann, Katharina (Die PARTEI)

Frick, Andreas (Volksabstimmung)

Kruse, Stefan (dieBasis)

Auer, Ewgeni (LIEBE)

Reuter, Thomas (Volt)

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Katharina Gebauer (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 29 – Rhein-Sieg-Kreis V treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Lienesch, Sascha (CDU)

Schmidt, Oliver (SPD)

Schütze, Karl-Heinz (FDP)

Mylonas, Marios (AfD)

Metz, Martin (GRÜNE)

Döhring, Martina (DIE LINKE)

Langel, Andreas (Die PARTEI)

Dr. Fleck, Helmut (Volksabstimmung)

Schuck, Elmar (dieBasis)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten.

Welche Partei kann ich im Rhein-Sieg-Kreis wählen?

Mit der Zweistimme wählen sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Landtag. Die abschließende Liste der Parteien, die an der Landtagswahl teilnehmen dürfen, liegt ab März 2022 vor.

So hat der Rhein-Sieg-Kreis bei den NRW-Landtagswahlen 2017 und 2012 gewählt