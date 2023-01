Lohmar – Das Bild ist im Morgengrauen des 15. Juli 2021 entstanden, in der Nacht der Jahrhundert-Flut der Agger, um 4.25 Uhr. Ich habe es am Ortsrand von Donrath über die Aggerauen hinweg in Richtung Wahlscheid fotografiert.



Rausgesucht habe ich es für die Reportage, die wir zum Jahrestag auf der Seite 1 der Lokalausgabe unserer Zeitung bringen wollen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Fast ein Jahr nach dem Hochwasser Anzeige Experten nennen Ursachen für die Flut in Lohmar

Schutz vor Überschwemmung Anzeige Lohmarer kritisieren Größe des Regen-Rückhaltebeckens von Cordula Orphal

Gefahr durch Starkregen Anzeige Rhein-Sieg-Kreis will Überschwemmungen möglichst verhindern von Cordula Orphal

Ich erinnere mich an die Situation, als ich auf den Auslöser drückte: Es war so ein Moment des Innehaltens nach einer dramatischen Nacht, bei der Lohmar knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlittert ist. Ich kann mich gut an dieses Gefühl erinnern: Bald geht die Sonne auf, alles wird gut.