Lohmar – Der Kartenverkauf für das dreitägige Benefiz-Festival hat begonnen: Jeweils 500 Besucher pro Tag können vom 27. bis zum 29. August Musik und Comedy am Donrather Dreieck erleben. Die Tageskarte kostet 8,50 Euro, für alle Tage 22 Euro. Der Erlös kommt den Unwetteropfern und den Künstlern zugute. Veranstalter von „Charity im Stadion“ ist der Stadtmarketingverein „Die Stadtmacher“ in Zusammenarbeit mit der Stadt und einigen Vereinen.



Die Besucher erwartet ein attraktives Programm. Am Freitag, 27. August, 19 bis 24 Uhr, treten Jot Drop, die Lustigen Musikanten, die Kolibris und Achim Petry auf. Am Samstag, 28. August, 18 bis 24 Uhr, Jraduss, Gallery of Sunsets, Art Gerecht und Vollblutmusiker MRE/BAP.



Benefiz-Festival in Lohmar: Auch Markus Maria Profitlich ist dabei

Am Sonntag, 29. August, 12 bis 22 Uhr, gestalten Die Kellner, das Lohmarer Blasorchester, der Kinderchor Lohmar – mit Barbara Wingenfeld, Ready4Stage, Björn Heuser, Markus Maria Profitlich und die Soulband Uncle Fred das Programm. Einlass ist jeweils zwei Stunden vorher.



Die Open-Air-Konzerte werden zusätzlich mit LED-Technik auf einer Videowand präsentiert. Es gelten die 3G-Regeln, sprich: Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Corona-Schnelltests sind im Zentrum auf dem Parkplatz an der Jabachhalle möglich. Im Stadion werden 125 Tische mit jeweils vier Plätzen aufgebaut.

Karten gibt es auf dem Lohmarkt, in der Buchhandlung „LohmArt“, Hauptstraße 73, bei IBS Schreibwaren am Frouardplatz, im Modestübchen Pasemann in Wahlscheid sowie im Café Olivia, Hauptstraße 68; dort können auch Wertbons für Speisen und Getränke vorab erworben werden. (coh)