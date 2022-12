Lohmar – Der Comedian Markus Maria Profitlich tritt auf zugunsten von Künstlern und Unwetteropfern, die Kellner, die Bands Jot Drop und Jraduss, das Lohmarer Blasorchester, der Kinderchor Lohmar, das Duo „kopflos“, die Musikschule „Ready4Stage“ und viele andere mehr.



Drei Tage lang dauert das Benefiz-Event, von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. August. Zunächst sollte es im Park der Villa Friedlinde stattfinden, zog aber nun wegen des erwarteten Zuschauerzuspruchs ins „Stadion“ am Donrather Dreieck um. Zudem steht dort direkt ein Schnelltestzentrum vor der Tür.



„Die Stadtmacher“ laden ein ins Stadion am Donrather Dreieck

Auf die Beine stellt das Kulturfestival der Stadtmarketingverein „Die Stadtmacher“ zusammen mit der Stadt Lohmar und einigen Vereinen. Das – etwas komplizierte – Motto lautet: „Charity im Park plus #4KULTOUR plus middendrin“.



Der Erlös geht an die Opfer der Überschwemmungen im Lohmarer Stadtgebiet und an die Künstler. „Die Veranstaltung findet unter einem ausgearbeiteten Hygienekonzept statt“, sagt der Stadtmacher-Vorsitzende Peter Selbach, „und bietet ein Programm für Jung und Alt.“ Dazu kommen Essen und Trinken, die Weine kämen selbstverständlich von der Ahr, dem am schlimmsten betroffenen Katastrophengebiet, teilt Peter Selbach mit.



Das Festival ist zugleich auch ein Ersatz für eine andere große Veranstaltung. Denn der Stadtmarketingverein verzichte in diesem Jahr nochmals auf die traditionelle Kirmes auf dem Frouardplatz, die schon 2020 wegen der Pandemie gestrichen worden war. Das Kirchweihfest mit Jahrmarkt und Bühnenprogramm werde voraussichtlich im kommenden Jahr wieder stattfinden.