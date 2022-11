Lohmar – Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer aus Lohmar ist am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in Hausen schwer verletzt worden. Eine 58 Jahre alte Autofahrerin, ebenfalls aus Lohmar, wollte, so die Polizei, von der Bonner Straße nach links in die Baumgartenstraße abbiegen. Der Biker hatte hinter ihr zum Überholen angesetzt und beschleunigte. Offensichtlich hatte er nicht bemerkt, dass der Wagen vor ihm schon in der Bewegung nach links war.



Mit erheblicher Wucht stieß das Zweirad gegen die Fahrertür. Der 23-Jährige wurde zurückgeworfen, seine Maschine kippte zur Seite. Beide blieben auf der Fahrbahn liegen.



Anwohner der an der Kreuzung liegenden Häuser eilten sofort nach draußen und betreuten den Verletzten, der durchweg ansprechbar war, aber Schmerzen in den Beinen hatte. Notarzt und Rettungswagen eilten ebenso nach Hausen wie die Freiwillige Feuerwehr.



Der Notarzt versorgte den Schwerverletzten, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Das Auto war noch geradeaus gegen einen Zaun gerollt, der beschädigt wurde. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerte sich um die 58-Jährige. Der Unfallaufnahmetrupp der Polizei sicherte die Spuren, das Motorrad musste abgeschleppt werden.