Der Karnevalistenzirkel Lohmar feierte am vergangenen Samstag seine große Prunksitzung in der bis auf den letzten Platz gefüllten Jabachhalle.

Und auch in Siegburg ging es karnevalistisch hoch her – und das schon vor dem 11.11.: Denn traditionell findet der Senatsabend Funken Blau-Weiss am 31. Oktober statt.

Lohmar: Prunksitzung mit Proklamation des Dreigestirns

Die Prunksitzung des Karnevalistenzirkels Lohmar (KAZI) startete mit dem Einmarsch des Elferrats, gefolgt vom gesamten Verein. Sitzungspräsident Henning Jahnke begrüßte die Gäste, dann gehörte die Bühne den Jüngsten und die KAZI-Kinderfünkchen zeigten, was sie können. Die Proklamation des Dreigestirns war der Höhepunkt des Abends. In dieser Session regieren Prinz Gregor I. (Gregor Wingenfeld), Bauer Ingo (Ingo Kuhn) und Jungfrau Johanna (Johannes Wingenfeld).

Kölsche Musik, Humor und jecke Unterhaltung

Die Rut-Wiess-Maries präsentierten neue Tänze, bevor die Paveier die Halle zum Kochen brachten. Mit Bernd Stelter, Rhytmocada und et Klimpermännche folgte ein Programm aus kölscher Musik, Humor und jecker Unterhaltung. Der Auftritt der KAZI-Funken durfte dabei nicht fehlen.

Ehrungen und Finale mit den Domstürmern

Drei langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue ausgezeichnet. Olaf Giese blickt auf 40 Jahre bei den Funken zurück, Ingo Thomas und Frank Sieben sogar auf stolze 50 Jahre. Kurz nach Mitternacht übernahmen die Domstürmer das Finale. Viele Gäste feierten noch im Foyer weiter.

Termine und Kartenvorverkauf des KAZI

Wer auch im kommenden Jahr dabei sein möchte, sollte rechtzeitig an die Kartenbestellung denken: Die Prunksitzung 2027 findet am 20. November statt. Die Herrensitzung am 30. Januar 2027 ist bereits ausverkauft. Für die Seniorensitzung am 31. Januar 2027 sind die Karten in Kürze erhältlich.

Siegburg: Senatsabend der Funken Blau-Weiss

Am Senatsabend im Siegburger Stadtmuseum stellten die Funken Blau-Weiss wieder ihren Sessionsorden vor. „Dä Nubbel“ Michael Hehn begeisterte mit seiner Rede den ganzen Saal und erntete dafür die stehenden Ovationen. Im Mittelpunkt des Abends stand die Enthüllung des neuen Sessionsordens der Blau-Weissen. Das Geheimnis um den Orden wurde im Beisein des Siegburger Bürgermeisters Stefan Rosemann gelüftet, der als „Erster Bürger“ der Stadt auch das erste Exemplar erhielt.

Der neue Orden: Glücksspiel, Politik und das Casino

Der Orden nimmt gleich zwei aktuelle Entwicklungen in der Kreisstadt aufs Korn. Vor der Kulisse der ehemaligen Abteikirche auf dem Michaelsberg dreht sich alles um Glücksspiel, Politik und die Frage, was am Ende für Siegburg dabei „herausspringt“. Eine zentrale Rolle spielt dabei die bevorstehende Eröffnung des neuen Spielcasinos in Siegburg.

Konfetti-Gewinn und ein „Rosemann“ mit Stadtsäckel

Während der blau-weisse Funke mit dem aus dem „einarmigen Banditen“ sprudelnden bunten Konfetti auch in der Session 2027 wieder für eine karnevalistisch-jecke „Gewinn-Ausschüttung“ sorgt, geht es am Roulette um den finanziellen Gewinn. So hält der Siegburger Bürgermeister Stefan Rosemann, der passend zu seinem Namen mit einem Bund Rosen auch tatsächlich als „Rosemann“ dargestellt ist, im Motiv das offene Stadtsäckel für mögliche hineinfließende Einnahmen bereit.

Das Ordensmotto und der Koalitionsvertrag

„Wenn et rund läuf, jitt dat för Sieburch Jewinn!“: Dieser Teil des Ordensmottos gilt nicht nur für den Spielbetrieb, wenn sich die Rollen des „einarmigen Banditen“ – im Motiv auf die Jahreszahl 2027 – drehen und auch das Roulette-Rad rund läuft, sondern auch im übertragenen Sinne. Der Orden nimmt nicht nur das Casino ins Visier: Mit Bürgermeister Rosemann sowie den CDU- und SPD-Parteivorsitzenden Michael Burgemeister und Michael Korsmeier am gemeinsamen (Spiel-)Tisch wird auch der erstmals geschlossene Koalitionsvertrag zwischen den beiden Parteien thematisiert.

Ausblick auf die Session 2026/27 der Blau-Weissen

Nach dem Senatsabend blicken die Funken Blau-Weiss auf die kommenden Veranstaltungen der Session 2026/27: Die große Kostümsitzung „Das Finale“ am Karnevalssamstag, die Mädchensitzung „Ladies only“, die Herrensitzung „Nur für Männer!“ und auch die Fete „Viva la Wiever!“ an Weiberfastnacht sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für das Kinderkostümfest am 31. Januar 2027 im Rhein Sieg Forum und für die karnevalistische Clubparty „Jeck'n'loud“ am Freitag, 29. Januar, mit Mo-Torres und „Cologne unplugged“. Tickets unter kartenvorverkauf@siegburger-funken.de