Das letzte Wohltätigkeitskonzert der Siegburger Funken Blau-Weiß liegt schon 27 Jahre zurück. 1999 spielte das Stabsmusikkorps der Bundeswehr in der Sporthalle Neuenhof.

Während dort nun gebaut wird, kommen knapp 140 Musiker in der Annokirche zusammen. Am 21. August steigt dort das große Orchester-Festival für gute Zwecke. Die guten Zwecke sind in diesem Fall die Caritas der katholischen Kirchengemeinde Sankt Servatius und der Malteser-Herzenswunsch-Kinderwagen.

Alle Erlöse aus dem Konzert gehen an wohltätige Zwecke

Alle Erlöse aus den Konzertkarten gehen an die beiden Projekte. Für das Geld bekommt das Publikum Musik aus ganz Europa zu hören. Funkenpräsident Peter Stangier trifft sich zehn Tage vor dem Spektakel mit dem Dirigenten in der Kirche. Der gebürtige Westerwälder hat seine Kontakte in die Heimat spielen lassen und den Komponisten und Dirigenten Sven Hellinghausen gewinnen können, der etwa die Franziskus-Messe für den ehemaligen Papst geschrieben hat.

Als er das Werk dann 2017 mit einem 160 Leute starken Ensemble aus Chor und Orchester im Petersdom in Rom aufführte, gedieh die Idee der „German Winds“. Eine flexible Formation, die mit internationalen Gästen in ganz Europa spielt, etwa am Buckingham Palace oder an der Côte d’Azur. Das wichtigste nach den Auftritten ist der sogenannte After Glow: ein Ort zum Netzwerken. Aus den Gesprächen entstehen dann wieder neue Auftrittsmöglichkeiten. „Die Musik öffnet viele Türen“, formuliert Hellinghausen ganz poetisch.

Orchester-Projekt „German Winds“ tritt für Siegburger Funken auf

Sein 60 Leute großes „German Winds“-Orchester stellt der Dirigent aus einem Pool von etwa 100 Leuten zusammen, darunter Amateure und ein paar Profis. Zu Gast sind obendrein der walisische Männerchor „The Gwalia Male Choir“ aus London, der „Cantando Female Voice Community Choir“ aus Portsmouth und das Quintett der Polizeimusik Oberösterreich.

“Orchester mit Herz”: Gemeinsam mit ihren musikalischen Gästen aus Großbritannien und aus Österreich werden die German Winds am 21. August in der Annokirche ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis für wohltätige Zwecke darbieten. Copyright: German Winds

Die Musik dürfte also bunt gemischt sein, originale walisische Musik von den britischen Inseln gibt es immerhin nicht alle Tage in deutschen Gefilden zu hören. Hellinghausen verspricht Tradition, aber auch Pop-Covers. Seine „German Winds“ werden mit jedem Gastensemble zusammen musizieren, am Ende kommen alle zusammen und beenden den Abend mit der Europahymne.

„Das darf man wirklich nicht unterschätzen, der Austausch in Europa ist so lebendig“, betont Hellinghausen, der Beethovens Melodie gerade in diesen Zeiten wichtig findet. Dass das Projekt „German Winds“ eine echte Herzensangelegenheit ist, kann man daran sehen, dass alle Musiker die Reisen selbst bezahlen. Eine Tour geht für das Ensemble meistens durch drei bis vier Städte. „Das sind dann vierstellige Beträge“, stellt Hellinghausen fest.

Tickets für das Konzert zum Preis von 19 Euro gibt es per E-Mail unter praesident@siegburger-funken.de sowie im Siegburger Stadtmuseum, Markt 46 und im „absolut designhaus“, Kaiserstraße 56 in Siegburg.