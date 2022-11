Süß und süffig Niederkasseler präsentiert Sekt mit Schokoladengeschmack

Niederkassel – Harald Lutze-Panzenell hat ein opulentes Schlagzeug im Homeoffice, und wenn ihm danach ist, setzt er sich kurzerhand hinter seine „Schießbude“. „Für das, was ich mache, muss man eben ein bisschen verrückt sein.“ Als selbstständiger Marketingexperte und Trendscout für die Süßwarenbranche sondiert der 61-Jährige seit Jahrzehnten für renommierte Hersteller die Marktchancen neuer Produktideen. Jetzt setzt der Unternehmer mit einem eigenen Konzept zum großen Wurf an: Der von ihm entwickelte „Choco Secco“, eine Kombination aus Sekt und Schokoladengeschmack, soll Genießer auf der ganzen Welt begeistern.

Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Kombination kam Lutze-Panzenell bei seinen beruflichen Recherchen im Einzelhandel: „Dabei war mir aufgefallen, dass in vielen Supermärkten Sekt und Süßwaren oft nebeneinander platziert werden, weil der Faktor Genuss der gemeinsame Nenner ist. Und da stellte sich mir ganz automatisch die Frage, warum es noch keinen Schokoladensekt gibt.“

Choco Secco“ auch in Hollywood

Zunächst musste der Niederkasseler seine Hausaufgaben machen: „Ich musste herausfinden, ob man so ein Produkt überhaupt herstellen kann und ob es dafür einen Markt gibt.“ Beides Fragen, die Lutze-Panzenell nach einigen Recherchen und privater Marktforschung mit „Ja“ beantworten konnte. Schon 2007 sicherte er sich die Rechte an der Marke „Choco Secco“ und der dazugehörigen Internetseite.

Er fand Partner für die Geschmacksentwicklung, das Design und die Vermarktung, so dass zwischen 2015 und 2017 die erste Variante des neuen Getränks in die Geschäfte kam. Nach dem Wechsel des Produktentwicklers und des Herstellers bringt ein Netzwerk von internationalen Handelspartnern seit 2020 das nun weiter verfeinerte Produkt bis nach Hollywood in die Supermärkte.

Auch Rotwein mit Schokoladengeschmack

„Die Kombination von Perlwein mit Schokogeschmack schmeckt am besten gut gekühlt und gefällt vorwiegend weiblichen Genießern“, verrät Lutze-Panzenell – ein Umstand, der den Unternehmer zu dem Claim „Unser Mädels Ding ist in jedem Choco Secco drin“ inspirierte. Neu auf dem Markt ist der „Choco Toffee“, der Rotwein mit Schokoladen- und Toffeegeschmack kombiniert und um dessen Rebsorte Lutze-Panzenell ein Geheimnis macht: „Der schmeckt nicht nur Frauen, egal, ob gut gekühlt, mit Zimmertemperatur oder sogar wie Glühwein.“

Lohnen soll sich das Konzept durch einen moderaten Preis und hohe Stückzahlen. Beide Produkte gibt es auch in einigen größeren Supermärkten in der Region. Der Drummer rührt eifrig die Werbetrommel. Mit der Sängerin Sarah Straub, die schon bei Konzerten mit Lionel Richie, James Blunt, Spandau Ballet und Anastacia auf der Bühne stand, gewann er ein Testimonial, das gleich einen Song zum Cocktailgetränk einsang, einschließlich Videoclip.

Auch wenn Corona derzeit die internationale Vermarktung erschwert, bremsen lassen will sich Lutze-Panzenell mit seinem Genießer-Startup nicht: „Ich habe noch einige Produktideen im Köcher.“ Er selbst hat es übrigens nicht so mit Alkohol: „Ich nasche lieber.“