Der ADFC Bonn/Rhein-Sieg hat für die kommenden Wochen eine Vielzahl an Touren vorbereitet.

Königswinter

Mittwoch, 5. August: Mittwochstour durchs Siebengebirge und Westerwald, 10 bis 17 Uhr, 60 Kilometer. Gute Kondition erforderlich. Ab Fähranlieger Niederdollendorf, Leitung: Ludwig Wierich, 0151/70 04 20 51.

Samstag, 14. August: Feierabendtour Siebengebirge, 17 bis 20.30 Uhr, 50 Kilometer ab Fähre Niederdollendorf, Leitung: Helmut Biesenbach, 0152/32 00 53 47.

Freitag, 28. August: Feierabendtour Siebengebirge, genaue Informationen werden kurz vor der Tour bekanntgegeben; 17 bis 20.30 Uhr, 40 Kilometer ab Fähre Niederdollendorf, Leitung: Helmut Biesenbach, 0152/32 00 53 47.

Niederkassel

Freitag, 7. August: Feierabendtour, das Ziel wird zu Beginn bekannt gegeben. 18 bis 20 Uhr, 25 Kilometer, ab katholische Kirche Rheidt, Hoher Rain 27, Leitung: Gerhard Stenzel, 0160/840 54 64.

Samstag, 15. August: Krewelshof Lohmar über Camp Spich und Altenrath, zurück über Lohmar, entlang der Agger und Sieg nach Niederkassel, 10.30 bis 16.30 Uhr, 50 Kilometer ab Hoher Rain 27, katholische Kirche Rheidt, Leitung: Vilma Plum, 0157/55 59 86 84.

Freitag, 21. August: Feierabendtour, das Ziel wird zu Beginn bekanntgegeben; Gelegenheit zur Einkehr. 18 bis 20 Uhr, 25 Kilometer ab Hoher Rain 27, katholische Kirche Rheidt, Leitung: Gerhard Stenzel, 0160/840 54 64.

Sonntag, 23. August: zur Insel Grafenwerth, nach einer Einkehr geht es auf der anderen Rheinseite zurück. 11bis16 Uhr, 45 Kilometer ab Hoher Rain 27, Leitung: Gerhard Stenzel, 0160 840 5464.

Samstag, 29. August: verkehrspolitische Radtour zum 25-jährigen Bestehen des ADFC Niederkassel durch den Norden der Stadt, 10 bis 12.30 Uhr, 15 Kilometer ab Rathaus, Leitung: Peter Lorscheid, 0152/31 93 49 55.

Hennef

Samstag, 8. August: Genusstour zur Zuckerbäckerei am Schloss Merten, leichte Fahrt auf dem Siegtalradweg zum Schloss Merten mit Einkehr in der dortigen Zuckerbäckerei in der Orangerie, 14 bis 17.30 Uhr, 22 Kilometer, Bahnhof Hennef/Hennefer Wirtshaus, Anmeldung bei Leiter Ulrich Washausen, 0171/970 93 42.

Donnerstag, 13. August: über Berg und Tal von Dorf zu Dorf, Feierabendtour über den Blocksberg, Söven, Uthweiler, Westerhausen, Kurscheid zurück nach Hennef, 18 bis 20.30 Uhr, 24 Kilometer ab Bahnhof Hennef; Leitung: Ulrich Washausen, 0171/970 93 42.

Samstag, 15. August: genussvoll in die Groov, Tagestour über Buisdorf und Niederpleis bis zur Groov bei Zündorf. Zurück über den Rheindeich und vorbei am Flugplatz Hangelar, 10 bis 17 Uhr, 59 Kilometer ab Bahnhof Hennef; Leitung: Franz Böhm, 0160/93 83 93 25.

Troisdorf

Mittwoch, 12. August: Feierabendtour ab dem Fischerplatz über neu angelegte Radwege nach Mondorf zum Rhein und über Rheidt zurück; im Anschluss besteht die Gelegenheit zur Einkehr, 18 bis 20 Uhr, 25 Kilometer, Start: Am Bürgerhaus, Leitung: Josef Petry, 0151/56 63 20 50.

Siegburg

Sonntag, 16. August: Waldführung auf dem Rad durch das Hanfbachtal, überwiegend auf Neben- und Forstwegen mit circa 320 Höhenmetern; die Tour wird von einem ausgebildeten Waldführer begleitet, die Teilnehmenden können ihr Wissen zum Ökosystem Wald erweitern. 10 bis 16.30 Uhr, 40 Kilometer ab Bahnhof Siegburg/Bonn, Europaplatz, Leitung: Felix Franke, 0173/572 65 35, Einkehr geplant, eigene Verpflegung wird empfohlen.

Sankt Augustin

Donnerstag, 20. August: „Kleine Dolomiten-Rundfahrt“, abendliche Eisdielen-Tour, 18 bis 21 Uhr, 25 Kilometer, ab Markt/vor dem Rathaus, Leitung: Josef Roggenbuck, 0177/808 03 31.

Samstag, 29. August: gemütliche Samstagnachmittag-Tour mit Steigungen, per Pedelec oder ohne Motor, zur Heideblüte in die Wahner Heide. 14 bis 18 Uhr, 30 Kilometer ab Karl-Gatzweiler-Platz vor dem Rathaus, Leitung: Gereon Broil, 0176/ 57 81 57 58. (dk)

Weitere Auskünfte gibt es online.