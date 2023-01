Siegburg/Troisdorf – „Jetzt stehe ich hier wie bestellt und nicht abgeholt“, seufzt Wolfgang Hilbertz. Der Senior hat schon einen langen Weg hinter sich. Eigentlich möchte er nur wie jeden Monat einen Freund in Hennef besuchen, aber heute hat er dabei mit ungewöhnlichen Herausforderungen zu kämpfen.



„Normalerweise bin ich mit meinem Elektromobil unterwegs“, erklärt der 85-Jährige, der nur noch ein Bein hat. „Aber heute ist ja Schienenersatzverkehr, und mein Elektromobil passt nicht in die Busse. Deshalb musste ich auf den Rollstuhl umsteigen.“



Schienenersatzverkehr: Unterwegs mit Ersatzbussen

Von Mönchengladbach aus wollte er mit dem Regionalexpress (RE) nach Troisdorf fahren, doch der Zug habe eine Viertelstunde Verspätung gehabt, berichtet Wolfgang Hilbertz. Deshalb hat er seinen Anschluss in Troisdorf verpasst – und nicht alle Busse des Schienenersatzverkehrs fahren bis nach Hennef durch.



Copyright: Carolin Raab

Ähnliche Umwege wie der 85-Jährige müssen zwischen dem 5. und dem frühen Morgen des 15. Oktober viele Menschen in Kauf nehmen, die zwischen Köln und Siegburg/Bonn unterwegs sind. Dort fahren weder die S-Bahnen 12 und 19 noch der RE 9 – wegen Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt müssen Reisende und Pendler auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen.



Bahnreisende nutzen Informationsangebote

Der in Troisdorf gestrandete Wolfgang Hilbertz hat Glück, er wird bald doch noch an sein Ziel kommen. Der Ersatzbus für die S-Bahn-Linie 19 ist pünktlich, der Busfahrer sehr freundlich. Er hilft dem Rentner beim Einsteigen und erklärt ihm, an welcher Haltestelle er raus muss.



Viele, die an diesem Morgen unterwegs sind, haben sich im Vorfeld über die Fahrplanänderungen informiert und sind mit der DB-Navigator-App auf dem Handy ausgerüstet, die ihnen in Echtzeit sagt, welche Verbindungen sie als nächstes nehmen können. Doch manchmal nützt auch alle Vorbereitung nichts, berichtet Kerstin Platzbäcker. Sie kommt aus Köln und will heute ihre Eltern besuchen.

Auf der Suche nach der Haltestelle am Kölner Hauptbahnhof

„Soweit ich wusste, soll vom Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof ein Ersatzbus nach Siegburg durchfahren“, sagt sie. „Ich habe bestimmt eine halbe Stunde nach der Haltestelle gesucht und auch andere Busfahrer gefragt, aber keiner wusste etwas.“ Schließlich gibt Kerstin Platzbäcker ihre Suche auf und fährt mit dem RE 8 bis nach Troisdorf, wo sie schließlich in einen Linienbus nach Siegburg umsteigt. „Seit Stunden bin ich unterwegs“, sagt sie. „Zum Glück gibt es wenigstens noch nette Mitreisende, die einem weiterhelfen.“



Auch in Siegburg herrscht an der Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr einige Verwirrung. Fragen wie „Wissen Sie vielleicht, wo der Bus in Richtung Flughafen abfährt?“ oder „Wann kommt denn jetzt der nächste Bus zum Kölner Hauptbahnhof?“ sind in aller Munde.



ICE kann nur mit Zeitkarte als Ersatz genutzt werden

Ein junger Mann, eigentlich Berufspendler zwischen Siegburg und Spich, muss heute in die andere Richtung: nach Hennef. Dort habe er einen wichtigen Arzttermin. Nachdem er einige Minuten den Fahrplan studiert und dann seine DB-Navigator-App befragt hat, entscheidet er sich, nicht auf die Ersatzbusse zu warten: „Bei der kurzen Strecke bin ich mit dem Zug schneller“, meint er und verabschiedet sich in Richtung Gleis.



Ein anderer Wartender pendelt zweimal pro Woche zur Arbeit nach Köln. Aber auch, wenn der Hinweg klappt – „Heute Abend ist es mit dem Rückweg ja das gleiche Chaos“, sagt er. Eine Mitreisende informiert ihn, dass er für die Zeit der Bauarbeiten auch den ICE nutzen kann, um nach Köln zu kommen – vorausgesetzt, er hat eine Zeitkarte für den Nahverkehr.



„Na super“, sagt der Mann resigniert. „Ich hab’ mein Abo erst letzten Monat gekündigt.“ Für Reisende im Rhein-Sieg-Kreis heißt es also noch ein paar Tage: Geduld haben, bis die Bahn wieder in geordneten Bahnen fährt.