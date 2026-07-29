Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) setzen nach der Veranstaltung „Kölner Lichter“ am kommenden Wochenende (31. Juli/1. August) ihre Hilfen für den Betrieb der Stadtbahnlinien in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis fort. Das haben die Bonner Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) angekündigt. Die KVB hatten seit dem 21. Juli mit 20 Bahnen ausgeholfen, nachdem die SWB 60 von 75 Bonner Zügen wegen technischer Mängel in den Depots lassen mussten.

Weil die KVB ihre Bahnen am kommenden Wochenende selbst benötigen, um den erwarteten Fahrgastansturm während der Kölner Lichter zu bewältigen, gilt auf der Linie 66 am Freitag, 31. Juli, und am Samstag, 1. August, nur ein leicht erweiterter Sonntagsfahrplan. Die Bahnen verkehren von Betriebsbeginn bis circa 6 Uhr im 30-Minuten-Takt. Ab etwa 6 Uhr setzt der 15-Minuten-Takt bis in die späten Abendstunden ein.

Bahnersatzverkehr auf den Linien 16 und 63 wird bis Bad Godesberg verlängert

Auf den Linien 16 und 63 wird am Freitag, 31. Juli, der bereits bestehende Bahnersatzverkehr auf der 16 und 63 zwischen Hersel und Bonn Hauptbahnhof bis nach Bad Godesberg Stadthalle verlängert. Die Busse fahren zwischen Bad Godesberg Stadthalle und Hersel im 10-Minuten-Takt. Ab Hersel sind Bahnen der KVB im Einsatz in Richtung Köln und zurück nach Hersel. In Richtung Bonn/Bad Godesberg stehen in Hersel Busse bereit.

Am Samstag, 1. August, sind auf der Linie 16 wieder Bahnen zwischen Bonn Hauptbahnhof und Bad Godesberg Stadthalle im Einsatz. Sie fahren wie sonntags im 15-Minuten-Takt, dieser wird jedoch bereits ab dem frühen Morgen angeboten. Am Sonntag, 2. August, gilt auf beiden Linien der reguläre Sonntagsfahrplan. Ab Montag, 3. August, stehen wieder 14 KVB-Leihbahnen für den Stadtbahnverkehr in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis zur Verfügung.