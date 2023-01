Meckenheim – Die Bonner Polizei lässt auch international weiter nach einer 34 Jahre alten Frau sowie ihrem dreijährigen Sohn suchen. Am Freitag gibt es jedoch weiter keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau und des Kindes. Das teilte ein Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die junge Frau und ihr Sohn von anderen, bislang unbekannten Mittätern oder -täterinnen außer Landes gebracht worden sind. Zur Herkunft des Mannes oder der Frau wollte der Sprecher keine Angaben machen.



„Die Fahndung läuft in den 26 Schengen-Staaten“, teilte der Sprecher mit. Zu den Schengen-Staaten, die visafreies Reisen ohne Personenkontrollen ermöglichen, gehören neben zahlreichen EU-Staaten auch die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein.



Der 39 Jahre alte Ehemann aus Ratingen, der am Donnerstagnachmittag von der Polizei vorläufig festgenommen wurde, konnte das Bonner Polizeipräsidium am Freitagnachmittag wieder verlassen. Die Polizei konnte ihm im Rahmen der bisherigen Ermittlungen keine direkte Beteiligung an dem Tatgeschehen in Meckenheim nachweisen. Die Polizei verdächtigt ihn der Freiheitsberaubung.

Nach Angaben der Polizei soll der Ehemann am Donnerstagvormittag gegen neun Uhr seine in Meckenheim getrennt lebende Frau und ihren gemeinsamen dreijährigen Sohn gegen deren Willen in ein Auto gezogen haben und weggefahren sein. Die Frau hatte sich offenbar im November 2020 nach einem Fall häuslicher Gewalt von dem Mann getrennt und war nach Meckenheim gezogen. In Kürze stand eine gerichtliche Entscheidung über das Sorgerecht für das gemeinsame Kind an.

Ermittlungen der Polizei zufolge gab es Hinweise, dass den Mann zwei bislang unbekannte Frauen unterstützt und begleitet haben könnten. Die Polizei fahndete nach dem Auto und den Personen. Dabei setzte sie auch einen Polizeihubschrauber ein. Am Nachmittag nahm die Polizei den Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Ratingen vorläufig fest.

Die Polizei bittet um Hinweise, wer die Frau und ihren Sohn am Donnerstag nach neun Uhr gesehen hat. Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228-15-0 oder an die Polizei der Kreispolizeibehörde Mettmann unter der Rufnummer 02104-9826210 zu wenden. (hen/ps)