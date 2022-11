Sankt Augustin – Es war im Sommerurlaub in Griechenland, als sich Bernd Nitsche mit der Protagonistin seines prämierten Fotos auf die Lauer legte. Die Gottesanbeterin freute sich auf eine Mahlzeit, der Hobby-Fotograf über das besondere Motiv. Gut eine Stunde lang machte er immer wieder Bilder, bis das Insekt seine Beute mit den großen Fangarmen packte.



„Sie hat ganz still gesessen und ihr Beutetier beobachtet“, erinnerte sich der 63-Jährige, der sich nach der Begutachtung der gut zwei Dutzend Bilder von dieser Szene dazu entschloss, eines davon beim Fotowettbewerb einzureichen. Es war eine der sieben Aufnahmen, mit denen er sich bewarb, und trägt den Titel „Vorfreude Mahlzeit“. Die Jury platzierte Bernd Nitsche dafür auf Rang zehn, dazu gab es den digitalen Bilderrahmen Rollei Designline 90.



Nitsche verbindet Fotografier-Leidenschaft mit Bewusstsein für Natur

Bernd Nitsche wohnt mit seiner Frau in Niederpleis und ist selbstständiger Maschinenbau-Ingenieur. „Ich hatte schon immer Home-Office“, sagt er schmunzelnd. Er sei froh, mit seinem größten Auftraggeber, der Firma Kuraray-Trosifol aus Troisdorf, einen langjährigen und verlässlichen Hauptkunden zu haben. Fotografieren und Reisen sind zwei seiner vielen Hobbys, die sich hervorragend miteinander verbinden lassen.



Bernd Nitsche aus Sankt Augustin erreichte mit seiner Naturaufnahme den zehnten Rang im Fotowettbewerb. Als Preis bekam er einen digitalen Bilderrahmen. Copyright: Quentin Bröhl

Mit seiner Frau ist er oft im Wohnmobil unterwegs. Der nächste Trip geht Mitte Februar nach Nordnorwegen zu den Lofoten, um die Polarlichter zu sehen und Schneeschuh-Wanderungen zu unternehmen. Bernd Nitsche wird wieder seine Systemkamera Panasonic G81 mit dem 100-bis-300-Millimeter-Objektiv für die Detailaufnahmen dabei haben.



Doch die meisten Fotos macht er mittlerweile mit seinem Huawai P20-Handy. Natur- und Landschaftsaufnahmen sind seine große Leidenschaft. Überhaupt hat das Paar großes Naturbewusstsein. Das Eigenheim ist so konzipiert, dass die große Dachfläche nach Süden viel Sonnenergie mit der Photovoltaik-Anlage einfängt, und bis auf das Wohnmobil fahren alle Autos elektrisch.



2009 plante und baute das Paar auf dem Dach der Grundschule in Mülldorf eine große Photovoltaik-Anlage. Zahlreiche Beteiligungen an Bürgergenossenschaften sind seitdem hinzugekommen. Bernd Nitsche ist sogar Besitzer eines Hektars Wald in Kolumbien.



Dort betreibt der Direktinvestor Forest Finance Bonn eine Wiederaufforstung. Ein weiteres Hobby beider Ehepartner ist der Sport, vor allem Laufen und Triathlon. Stolz berichtet der Leichtathlet von seinem größten Erfolg 1986 mit dem Gewinn der westdeutschen Mannschaftsmeisterschaft im 25-Kilometer-Straßenlauf. 2019 holte er im Team den Titel über zehn Kilometer in der Altersklasse 60.