Mobilitätsmanagerinnen im Einsatz für den Weg zur Arbeit

„Wir haben es im Moment hier in der Region nicht so ganz leicht.“ Die Verkehrsachsen sind stark belastet, ebenso der öffentliche Nahverkehr und hinzu kommen Streckensperrungen. Damit Mitarbeitende der Kreisverwaltung Rhein-Sieg gut zur Arbeit kommen, haben Petra Gloge und ihre Kollegin Nicole Haupt auf einer internen Internetseite Infos zu Baustellen und Schienenersatzverkehr zusammengestellt.

Was Mobilitätsmanagement bedeutet

Gloge und Haupt sind zertifizierte Mobilitätsmanagerinnen. Was das genau bedeutet? Mobilitätsmanagement bedeutet, zu informieren, zu beraten und Maßnahmen zu koordinieren, mit dem Ziel das Mobilitätsverhalten der Menschen so zu beeinflussen, dass sie nachhaltige Verkehrsmittel nutzen. Um sich dem Thema anzunehmen, haben die Veraltungsangestellten den Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ des Zukunftsnetz Mobilität NRW gemacht – drei Module über, ein Jahr verteilt.

Eine große Aufgabe

Gloge führt aus: „Das ist eine große Aufgabe für jede einzelne Kommunen, aber eben auch für die gesamte Region.“ Die Fortbildung vermittelte das nötige Grundwissen zum Thema Verkehr. Thema waren auch konkrete Maßnahmen: „Wir nehmen daraus mit, dass wir im Jahr 2027 das erste Mal an der Europäischen Mobilitätswoche teilnehmen.“ Dabei handelt es sich um eine Kampagne der Europäischen Kommission. Nicole Haupt und Petra Gloge kümmern sich nicht nur um das Mobilitätsmanagement. „Das machen wir on top – zusätzlich zu unseren anderen Aufgaben. Aber wir sind mit Leib und Seele dabei“, sagt Haupt. Gloge ist Verkehrsplanerin und betreut beim Rhein-Sieg-Kreis verschiedene Projekte, zum Beispiel den barrierefreien Ausbau von Haltestellen im Kreisgebiet und das Kreis-weite Fahrrad-Mietsystem. Haupt, die bereits ihre Ausbildung bei der Kreisverwaltung gemacht hat, ist Bindeglied zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis – speziell zwischen dem Landrat Sebastian Schuster, der Zweckverbandvorsteher des Verkehrsbundes Rhein-Sieg ist – und go.Rheinland.

Planbare Termine und spontane Reaktionen

Gloge bekommt ihr Zertifikat. Copyright: MUNV NRW/Caroline Seidel

„Wir machen nicht morgens den Rechner an und gucken: Was gibt es Neues in Sachen Mobilitätsmanagement?“, erklärt Haupt. Die Aufgaben seinen gut planbar: Meistens handele es sich um interne Termine oder um solche, zu denen die Kreisverwaltung eingeladen worden ist. Spontanität sei da seltener gefragt. Anders sah das am 3. Juni aus, als die Nordbrücke komplett für den Verkehr gesperrt wurde. „Da sind wir sofort in die Kommunikation mit unseren Netzwerkpartnern gegangen.“

Aufgabenteilung und neuer Blick auf Mobilität

Die Aufgaben haben sie aufgeteilt. Gloge macht Mobilitätsmanagement nach außen: Die 57-Jährige kümmert sich um die Kommunikation mit den Kommunen und Kreisen. Haupts Aufgabe ist es, innerhalb der Kreisverwaltung zu schauen, was man den Mitarbeitenden Gutes tun könne. Dazu gehöre beispielsweise das Dienstradleasing. Petra Gloge berichtet: „In den vergangenen zehn Jahren hat sich sehr viel verändert. Früher hat man von Verkehr geredet und meinte damit das, was man auf der Straße sieht. Heute redet man von Mobilität und die eigentliche Frage ist: Wie kommen die Leute von A nach B? Der Weg endet nicht etwa an der Haltestelle.“

Alle mit einbeziehen

Während die finanzielle Ressourcen weniger werden, wachsen aber die Anforderungen an Mobilität eher noch. „Das Stichwort lautet Multi-Modalität, also verschiedene Verkehrsmittel kombinieren und flexibel nutzen.“ Was ist bereits passiert? „Auf den Hauptachsen, die keine Schienenverbindung haben, haben wir Schnellbusse eingerichtet – bald flächendeckend im Kreisgebiet. Wir haben Kleinbusse eingerichtet, die Orte anbinden, wo große Busse gar nicht hinkommen“, so Gloge. Sie erzählt weiter: Das Kreis-weite Fahrrad-Mietsystem sei ein Alleinstellungsmerkmal. „Es gibt nicht viele Kreise in Deutschland, die das haben.“ „Wir wollen die Lebensqualität steigern. Das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten und da müssen wir alle mit anpacken“, ist Haupt überzeugt.

Austausch im Netzwerk

An der Fortbildung hat Nicole Haupt besonders gut gefallen, dass sie sich dem Thema Mobilität intensiv auseinandersetzten konnte – „fernab vom Schreibtisch und der alltäglichen Arbeit“ Dabei habe sie Menschen kennenzulernen, die gleiche Strategien verfolgen, aber auch die gleichen Sorgen haben. Wenn man vor einem Problem stehe, greife man zum Telefon und wisse, wen man fragen könne. „Ich muss das Rad nicht jeden Tag neu erfinden.“