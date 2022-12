Reparaturcafé Auch die alte Jeans wird geflickt

Sankt Augustin – Ressourcen nutzen und ein klares Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Das möchte das Team der Ehrenamtler des Repair-Cafés im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Dazu gehört jetzt auch die Reparatur von Kleidungsstücken. Kleine Probleme werden vor Ort gelöst. Sei es ein defekter Reißverschluss oder eine Hose, die nach der Diät zu weit geworden ist. Birgit Becker und Angelika Gerhard haben stets eine gute Idee mit Nadel und Faden. „Wir sind aber keine Schneider“, betonen beide. So sei vor einigen Wochen eine Frau mit einer Lederjacke gekommen. „Da konnten wir nicht helfen“, so Becker. Das sei etwas für einen Fachbetrieb gewesen.



Birgit Becker arbeitet als Ehrenamtlerin im Repair-Café. Copyright: Stefan Villinger

Gerhard verkleinert gerade einen Kopfkissenbezug, während Becker eine Naht an einer karierten Schlafanzughose auftrennt. Als nächstes wird eine Jeans geflickt werden, die an einer „kaum sichtbaren Stelle“ gerissen ist. Garne in den unterschiedlichsten Farben und eine Schachtel voller bunter Knöpfe stehen bereit. Das Reparaturteam hat sie von Zuhause mitgebracht. Die Knöpfe wurde von Kleidungsstücken abgetrennt, die nicht mehr „zu retten waren.“ Jetzt können sie wiederverwertet werden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Sankt Augustin Verwaltung Anzeige Stadt bekommt wieder dritten Beigeordneten von Stefan Villinger

Seit 15 Jahren teilgesperrt Anzeige Neubau der Melanbogenbrücke in Troisdorf ist weit entfernt von Dieter Krantz



Als das Reparaturcafé im Dietrich-Bonhoeffer-Haus im Jahr 2019 startete war schon nach kurzer Zeit wegen der Pandemie wieder alles vorbei. Inzwischen sind wieder viele Dinge möglich. „Da haben wir gedacht, dass wir nun auch durchstarten“, berichtet Gabriela Bongers, die zusammen mit Peter Hölzemann bei der Organisation aktiv ist. Sehr schnell hatten sich viele Freiwillige gefunden, die gerne im Ehrenamt mitmachen.



Herwig Beyer (80, links) und Simon Wedegärtner (32) reparieren Technik. Copyright: Stefan Vilinger

Dazu gehören auch Herwig Beyer und Simon Wedegärtner. Sie haben sich auf die Reparatur von Elektrogeräten spezialisiert. Sie nehmen gerade einen Blue-Ray-Player auseinander, dessen Ladefach klemmt. Beyer bezeichnet sich selbst als „begeisterter Bastler der auch keine Angst vor einer Autoreparatur hat.“ Wer ihn beim Auseinaderschrauben des Gerätes beobachtet bekommt schnell den Eindruck, dass er schon lange über den Begriff Bastler hinausgewachsen ist. Nicht alles kann jedoch repariert werden. Bei einer Schreibtischlampe ist der Trafo defekt. Der muss erneuert werden. Lagern kann man die defekten Geräte übrigens nicht. Sie müssen vor Ort schnell zu reparieren sein.



Gereon Broil repariert Fahrräder. Copyright: Stefan Villinger

Vor der Türe des evangelischen Gemeindezentrums kümmert sich Gereon Broil um defekte Fahrräder. Ein echtes Hobby für ihn. „Ich betreue im Familienkreis zehn Räder“, schmunzelt er, während er eine Schaltung justiert. Ein Jugendlicher war gekommen, weil seine Kette angesprungen war und das „Rad komische Geräusche beim fahren machte“. Mit wenigen Handgriffen ist es jetzt wieder wie neu.

Das Repair-Café an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 39 in Sankt Augustin-Mülldorf ist jeden dritten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.