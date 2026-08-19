Es war die Hochzeit seiner Schwester, auf der Karl Erich Burbach seine spätere Frau kennengelernt hat. Im niedersächsischen Rinteln funkte es zwischen Burbach und der damals 17-jährigen Eunike Romahn.

Der 25-jährige Bundeswehrsoldat fand sie jedenfalls so toll, dass der in Lütjenburg (Schleswig-Holstein) stationierte Burbach jedes Wochenende nutzte, um 350 Kilometer zu seiner Liebsten zu fahren. Die beiden unternahmen viel zusammen, sodass drei Jahre später die Ringe getauscht wurden und Eunike Romahn zur Burbach wurde. Heute feiern die beiden Diamanthochzeit.

Wir hatten eine Dienstwohnung neben Schloss Wilhelmshöhe, das war eine traumhaft schöne Gegend. Erich Burbach

Vor 60 Jahren heirateten die beiden, kurz darauf kam ihr erster Sohn zur Welt, fünf Jahre später folgte der zweite. Das Ehepaar wohnte dann in Erich Burbachs Heimatstadt Hannoversch Münden, der Ehemann war zu der Zeit im nahe gelegenen Kassel stationiert. Der im Schneetreiben mitunter beschwerliche Arbeitsweg durch die Höhenzüge zwang das Ehepaar dann dazu, in die hessische Großstadt zu ziehen.

Eunike und Karl Erich Burbach aus Sankt Augustin Copyright: Repro: Jonathan Schmitt

„Wir hatten eine Dienstwohnung neben Schloss Wilhelmshöhe, das war eine traumhaft schöne Gegend“, erinnert sich Erich Burbach. Nach Sankt Augustin-Niederpleis zogen die beiden 1973, die Garnison in Kassel wurde zu der Zeit aufgelöst. „Unser Bataillon sollte nach Marburg oder einen Truppenübungsplatz nach Schwarzenborn in Nordhessen geschickt werden. Das wollte ich überhaupt nicht“, erzählt Erich Burbach. Allein für seine kleinen Kinder wollte er Anfang der 70er-Jahre bessere Voraussetzungen schaffen. Und er bekam einen Bürojob bei der Bundeswehr in Sankt Augustin.

Ehepaar Burbach baute ein Haus in Sankt Augustin

Dort bauten die Eheleute dann auch ein Haus, in dem sie bis heute wohnen. Die gelernte Bäckereiverkäuferin Eunike Burbach arbeitete zu der Zeit in mehreren Bäckereien, während ihr Mann die Aufgabe bekam, den Katalog mit allen Geräten und Einzelteilen der Bundeswehr von analogem Mikrofilm auf ein digitales Computersystem zu übertragen. Erich Burbach arbeitete bis zur Pension Anfang der 90er-Jahre dort, mit seiner Frau ist er immer gern in den Urlaub gefahren.

Die Lieblingsreiseziele des Ehepaares sind die Nordseeinseln sowie Meran in Südtirol, noch vor Kurzem waren die beiden auf Gran Canaria. Beide wurden nach ihrem Umzug ins Rheinland große Karnevalisten, und der Pianist Erich Burbach hat nach seiner Zeit im Musikcorps der Bundeswehr in unzähligen Lokalen im Rhein-Sieg-Kreis gespielt.