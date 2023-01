Sankt Augustin – Die „Reisegruppe Ehrenfeld“ machte am Donnerstagabend einen Stopp im Haus Menden. Doch das Kabarett-Duo Theo Vagedes und Maja Lührsen will in seinem Programm „Schnall dich an, Schatz“ zu viel: Viele Pointen hat das Paar auf dem Weg von Ehrenfeld nach Menden verloren.

„Ich will keine Qual der Wahl, das macht mich fertig, ich will einfach nur normal“, klagt Lührsen und singt über Brötchensorten, geländegängige Turnschuhe, veganen und laktosefreien Kuchen sowie Rucksäcke, die sich je nach Tragezweck unterscheiden. Das Publikum erkennt schnell: Die Reisegruppe braucht es nicht unbedingt anspruchsvoll.



Versteigerung der Koalitionsverhandlungen kommt origineller her

Unter dem Motto „Zeitlose Affären der Weltgeschichte“ treten Lühnert und Vagedes mit Pappmasken von Emmanuel Macron und Angela Merkel vor dem Gesicht vors Publikum, um dann Sex-Stellungen zu imitieren. Ja, mag der Zuschauer denken, die politische Bindung zwischen der Bundeskanzlerin a. D. und dem französischen Präsidenten war zwar eng, aber was soll uns das sagen?

Mit Pappmasken von Emmanuel Macron und Angela Merkel vor dem Gesicht imitierte das Kabarett-Duo Sexszenen. Copyright: Marius Fuhrmann

Etwas origineller kommt die Versteigerung der Koalitionsverhandlungen daher – denn was, wenn die politische Streitpunkte nicht im stillen Kämmerlein ausgefochten, sondern unter dem Auktionshammer landen würden? Um das Image der Stadt mit der dreckigsten Luft in Deutschland zu erlangen, werfen die Kommunen ihre überschrittenen Grenzwerte in den Hut. Es gewinnt Stuttgart mit 73 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft.

Das wäre ganz unterhaltsam, würde es sich nicht direkt im Anschluss wiederholen: Lührsen und Vagedes reizen die verdrehte Perspektive als Ausgangspunkt einer Pointe zu sehr aus. Mit der typischen Stimme und Gestik eines Fernseh-Meteorologen spielen die beiden Arzt und Patient. Es folgen Sätze wie „An den Füßen 14 Grad, an den Händen 18 Grad und in der Darmregion 20 bis 22 Grad.“ Wer das lustig findet, kann auch über Radio-Comedy lachen.



Reisegruppe Ehrenfeld: Die Show in Sankt Augustin folget keinem roten Faden

Nicht nur die Merkel-Maske, auch Robert Habecks angeblicher Wunsch, Vizekanzler zu werden – das ist er Stand 2022 bereits – lassen die Ahnung aufkeimen, dass sich das Duo wenig Mühe gemacht hat, sein Programm an das heutige Zeitgeschehen anzupassen.

Einem roten Faden folgt die Show des Duos nicht, sie ist eine Aneinanderreihung oberflächlicher Sketche, in denen die Komik zwar erkennbar, der tiefere Sinn aber verborgen bleibt.

Dabei bedienen sich die beiden vieler Klischees: Mit nachgeahmtem Akzent machen sie Käse-Witze über Holländer, Christian Lindner fährt Porsche und Robert Habeck Lastenräder. Als Gesellschaftskritik taugt das nicht.