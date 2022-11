Rhein-Sieg-Kreis – Im Rhein-Sieg-Kreis finden in diesem Jahr so gut wie keine Karnevalsveranstaltungen statt. Die Karnevalsvereine in der Region hatten vor den Lockerungen der Corona-Maßnahmen alle Veranstaltungen, wie auch Rosenmontagszüge abgesagt. „Straßenkarneval in Brauchtumszonen stattfinden zu lassen, sehe ich für uns als kleinen Verein und dann noch so kurzfristig nicht als umsetzbar an“, äußerte sich Guido Hoffmann, Vorsitzender der Großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft (GKKG). Auch die Kreisstadt entschied sich dagegen, eine Brauchtumszone einzurichten.

Wenige Veranstaltungen finden dann aber doch statt. Ein Überblick:

Bad Honnefer Festkomitee feiert Karneval am Rathaus



Das Festkomitee Bad Honnefer Karneval plant am Sonntag, 27. Februar, ein „Geselliges Beisammensein zur Brauchtumspflege“, wie die Karnevalsveranstaltung offiziell heißt. Beginn ist um 12 Uhr (Einlass ab 11 Uhr) auf dem Rathausplatz. An den Eingängen wird die 2 G+-Regel kontrolliert, kündigt das Festkomitee auf Facebook an. Geboosterte Karnevalisten brauchen demnach keinen negativen Test. Der Eintritt zu dem Event ist frei.

Nach Angaben des Komiteevorsitzenden Stefan Jungheim können bis zu 500 Menschen auf das eingezäunte Gelände, wie er dieser Zeitung sagte. Auf Facebook heißt es: „Die Stadtverwaltung Bad Honnef erteilte nach umfangreichen Gesprächen und Vorbereitungen die Genehmigung zur Veranstaltung. Nach Prüfung des Sicherheitskonzeptes ist der höchstmögliche Schutz und die Sicherheit der Gäste gewährleistet.“ Eine Mehrheit der Mitgliedsvereine habe sich für die Veranstaltung entschieden.



Für Stimmung sorgt laut Ankündigung DJ Jürgen Zimmermann, mit dabei seien zudem „De Angeschwemmte“ aus Bonn und die Kölner Gruppe „Kaschämm“. Für die jecken Pänz werde es eine beaufsichtige Spielecke geben. (csc)

Virtueller Karnevalszug

Die Interessengemeinschaft (IG) Rosenmontag in Neunkirchen-Seelscheid veranstaltet einen virtuellen Zug mit Mini-Wagen an Karnevalssamstag für Seelscheid und Pohlhausen sowie am Rosenmontag für Neunkirchen.

Die kostenlose Übertragung der Züge finden Sie an Karnevalssamstag ab 14 Uhr hier und am Rosenmontag ab 14 Uhr hier.

Mehr zu dem virtuellen Karnevalszug lesen Sie hier.

Karneval im Rhein-Sieg-Kreis Anzeige Soko Jeck verzichtet auf die Berichterstattung

Karneval im Vorgebirge



Drei Tage fette Sache verspricht das Brauhaus Kaiserhalle in Bornheim: an Weiberfastnacht, 24. Februar, ab 16.11 Uhr, Karnevalssamstag ab 19.11 Uhr und Karnevalssonntag ab 16.11 Uhr. Karte je Tag 12 Euro, es gilt 2G+ (Testalter maximal 24 Stunden). Vorverkauf Kaiserhalle, Kiosk am Bahnhof und per Mail.