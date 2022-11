Bei einem Unfall auf der Zeithstraße in Siegburg wurde eine 38 Jahre alte Autofahrerin verletzt.

Siegburg – Eine 38 Jahre alte Frau aus Siegburg ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Zeithstraße verletzt worden. Sie war mit ihrem Auto aus dem Kreisverkehr Neuenhof gekommen und hatte beschleunigt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, der nach rechts abkam und mit großer Wucht gegen einen geparkten Wagen stieß.



Dessen Hinterachse brach, der linke Reifen stand schief. Das Fahrzeug wurde nach vorne gegen ein Fahrrad und ein Verkehrsschild geschoben. Das Auto der Unfallverursacherin schleuderte um etwa 120 Grad herum und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.



Die Autofahrerin prallte gegen das geparkte Auto am Straßenrand. Copyright: Ralf Rohrmoser

Die 38-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Insassen in dem Toyota, der erst am Tag zuvor zugelassen worden war, blieben unverletzt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kleine Pumpe reicht nicht aus Anzeige Regenrückhaltebecken in Siegburg läuft wiederholt über von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Lukrative Tomaten Anzeige Gemüsehändler wegen Steuerbetrugs zu Bewährungsstrafe verurteilt von Ulrike Schödel

Seniorin schwer verletzt Anzeige Zwei Autos kollidieren auf einer Kreuzung in Siegburg von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Beide Gefährte mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Schaden. Die Zeithstraße war in Richtung Stallberg blockiert, der Verkehr floss einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich in Richtung Neuenhof ein Stau. (rvg)