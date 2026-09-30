Vor etwa drei Jahren trafen den ehemaligen Stabhochsprungtrainer und Schriftsteller Balian Buschbaum (46) zwei Schicksalsschläge in kurzer Zeit: Der Tod seiner Mutter und das Ende seiner langjährigen Beziehung. „Dann beginnt man, sich Fragen zu stellen: Was ist wirklich wichtig im Leben, wie möchte ich leben? Und was davon schiebe ich eigentlich schon viel zu lange auf?“, so der Autor.

Die Begegnung mit einer Schildkröte wurde zum Grundstein für den Roman

Silvester verbrachte er damals auf Sardinien und hatte erstmals nach vielen Jahren wieder eine Auszeit für sich. „Mein Leben war sehr durchgetaktet. Ich war es gewohnt zu funktionieren, Leistung zu bringen und immer weiterzumachen.“ Als Buschbaum an diesem Silvesterabend mit Blick auf die Insel Tavolara auf einem Berg saß, hörte er plötzlich neben sich ein Geräusch. Aus dem Gebüsch kam eine kleine Schildkröte.

Diese Begegnung wurde zum Ausgangspunkt seines Romans „Attila - Die Schildkröte, die keine Eile hatte, mein Leben zu retten.“ Die Schildkröte steht für eine Botschaft, die Buschbaum heute für aktueller denn je hält: „Wir können nicht verhindern, dass die Welt immer schneller wird. Aber wir können entscheiden, wie schnell wir selbst in ihr leben wollen.“

Genau darum geht es auch bei der Show „ATTILA LIVE – SlowTainment“. Am Mittwoch, 21. Oktober kommt Balian Buschbaum mit seinem Bühnenformat in die Siegburger Stadtbibliothek. Der Eintritt ist kostenlos. Eine klassische Lesung erwartet das Publikum allerdings nicht.

Wir können nicht verhindern, dass die Welt immer schneller wird. Aber wir können entscheiden, wie schnell wir selbst in ihr leben wollen. Balian Buschbaum

„Attila live - SlowTainment“ solle ein Event sein, bei dem die Besucherinnen und Besucher zur Ruhe kommen können, sich Fragen stellen, Zeit für sich haben können. Buschbaum verbindet Passagen und Geschichten aus dem Roman mit seiner langjährigen Arbeit als Kommunikationsexperte, Speaker und systemischer Coach. Entsprechend spielen Kommunikation und Körpersprache bei der Live-Show eine ebenso wichtige Rolle wie die Frage nach dem eigenen Leben. Zu viel möchte der Autor noch nicht verraten, aber es wird unter anderem ein Überraschungsgast mit dabei sein, der Live-Musik spielt. Außerdem wird die Siegburger Fachärztin für Neurologie und Naturheilverfahren, Katrin Eschmann, einen Impulsvortrag halten.

Der Roman selbst dreht sich um eine weibliche Protagonistin, erfolgreich und mit durchgetaktetem Alltag. „Irgendwie hat sie sich dabei aber selbst verloren“, so Buschbaum. „Ich glaube, dass sich viele Menschen darin gerade wiedererkennen können.“ Eine Brustkrebs-Diagnose stellt das Leben der Protagonistin schließlich auf den Kopf. Dann begegnet sie Attila: einer Schildkröte mit eigenwilligem Humor, wenig Verständnis für unnötiges Drama und einer erstaunlichen Fähigkeit, im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen.

Buschbaum bezieht Besucherinnen und Besucher bei der Show mit ein

Seine Leserschaft und auch das Publikum seiner Shows sei zum Großteil weiblich, sagt Balian Buschbaum. Das sei vermutlich kein Zufall; in seiner Arbeit als Coach beobachte er, dass vor allem Frauen oft stark überlastet seien. „Viele Frauen übernehmen unglaublich viel Verantwortung – im Beruf, in der Familie und für andere Menschen. Sie organisieren, kümmern sich und halten vieles zusammen. Attila stellt eine ganz einfache Frage dagegen: Wo bleibst Du selbst dabei?“ Sowohl mit dem Roman als auch mit den Liveshows wolle er Menschen, die sich so fühlen, zeigen, dass sie nicht allein sind und sich selbst wiederfinden können: „Indem sie lernen, sich selbst wertzuschätzen und sich Zeit zu schenken“.

Die Zielgruppe der Shows sind generell Erwachsene. Der Autor bezieht das Publikum nach Zufallsprinzip in die Show mit ein, beispielsweise durch Reflexionsfragen und Aufstellungen. „Mögliche Fragen und Anliegen von den Menschen, die da sind, nehme ich dabei gerne mit auf“, so Balian Buschbaum. Dabei entscheide jeder Gast selbst, wie aktiv er sich beteiligen möchte. „Bei mir gibt es kein Muss. Wer einfach zuhören, lachen und genießen möchte, darf genau das tun.“

Auch das Thema Brustkrebs im Roman habe bereits Resonanz ausgelöst, so Buschbaum. Unter anderem entstand ein Austausch mit mamazone, einem Verein für Frauen und Forschung gegen Brustkrebs. Zudem gab es bereits Anfragen von Unternehmen und auch Reha-Kliniken für die Live-Show zum Buch. Für Buschbaum zeigt sich darin, dass das Bedürfnis nach Entschleunigung längst viele unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbereiche erreicht hat.

„Im besten Fall gehen die Besucher mit etwas mehr Leichtigkeit aus der Show – und stellen sich vielleicht die Frage: Was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig?“, so der Autor. Der Roman sei so gut angekommen, dass es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben solle. Diesen habe er bereits begonnen, zu schreiben. „Attila begibt sich hier auf eine kleine Reise, ein Wink mit dem Zaunpfahl ist schon am Ende des ersten Buches zu finden“, verrät Buschbaum.

Die Show „Attila Live - SlowTainment“ findet am Mittwoch, 21. Oktober ab 19 Uhr in der Siegburger Stadtbibliothek, Griesgasse 11 statt. Der Eintritt ist kostenlos. Tickets müssen dennoch vorab online über das Ticketsystem der Stadtbibliothek reserviert werden: Tickets für ATTILA LIVE – SlowTainment | vivenu