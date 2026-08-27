Am Wochenende vom 28. bis 30. August feiern die Siegburgerinnen und Siegburger ihre Stadt. Vertreterinnen und Vertreter von Stadtverwaltung und Sponsoren stellten das Programm auf dem Markt vor.

Dank Sponsoren können auch in diesem Jahr wieder drei Bühnen eingerichtet werden: Auf der nach der Spielbank Merkur benannten Hauptbühne auf dem Markt wird das Stadtfest am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Stefan Rosemann eröffnet. Das Kölsch ist etwas teurer als gewohnt: 0,2 Liter werden für 2,20 statt wie zuvor für zwei Euro gezapft – auf Wunsch der Vereine, wie Dezernent Bernd Lehmann erläuterte. Die besetzen elf Getränkestände und hoffen auf guten Umsatz, der den Vereinskassen zugutekommen soll.

Premiere für einen Newcomer Contest

Weiter geht es ab 18.30 Uhr mit einer Live-Bingoshow, um 19.30 Uhr mit den Big Maggas und um 21.30 Uhr mit Sir Williams, die schon in der Reihe „Siegburg Sommer Live“ zu hören waren. Am Samstag stehen erstmals ein musikalischer Newcomer-Contest (13 Uhr), Marcnum (15.30 Uhr), die Siegerehrung des Newcomer-Contests (16.15 Uhr), Dari (18 Uhr), The Peteles (Beatles Tribute Band, 19.45 Uhr) und The Live Society (22 Uhr) auf dem Programm.

Am Sonntag sind ein Interkulturelles Gebet (11.30 Uhr), die Siegerehrung im Stadtradeln (12 Uhr), eine Vorführung des Vereins Taisho (12.30 Uhr), die Kindertanzgruppe BTTG (13 Uhr), eine Rhenag-Zaubershow mit Eventroboter Sparky (13.45 Uhr), Boysie White (14.30 Uhr), eine Live-Bingoshow (15.30 Uhr), Auerbach (16.30 Uhr) und die Lokalmatadoren Hausmarke (18 Uhr) vorgesehen.

Eine Lasershow auf der Kaiserstraße markierte am Sonntag den Schlusspunkt für das Siegburger Stadtfest 2025 Copyright: Dieter Krantz

Auf der Bühne der Kreissparkasse Köln am S-Carré sind am Freitag die Köbesse zu hören (18 Uhr), der Fassanstich folgt um 19 Uhr und ab 20 Uhr Musikmomente. Weiter geht es am Samstag mit den Siegburger Musikanten (14 Uhr), Tanzfabrik (15.30 Uhr), Jot Drop (16.45 Uhr), 18.45 Uhr Cöllner und ab 21 Uhr Ganz und gar Westernhagen. Am Sonntag wird es ab 11 Uhr karnevalistisch mit zahlreichen Auftritten von Tanzcorps aus der Region. Um 16 Uhr stehen Aach und Kraach und ab 18.30 Uhr die Rabaue auf dem Programm.

Lasershow statt Feuerwerk

Die Tayfun-Bühne wird zur Partyarea an der Kaiserstraße. Am Freitag legt ab 18 Uhr DJ Nico Jansen auf, um 22 Uhr folgt Partyhit-Spezialist Breitner (Baby Bell). Am Samstag gehört die Bühne ab 18 Uhr DJ Curious K, ab 19.30 Uhr einer Rhythmus-Sportgruppe. Am Sonntag folgen Batomae (15 Uhr), Stadtrand (17.30 Uhr), Zesamm (19 Uhr), B. and M. (20.30 Uhr) und um 22 Uhr eine Lasershow. Die wird zum zweiten Mal statt eines Feuerwerks zu sehen sein und kam, so Bürgermeister Stefan Rosemann, bereits im vergangenen Jahr gut an.

Kunsthandwerk ist zu sehen, mit Schmuck, Holz-, Steinmetzarbeiten, Fotografie und vielem mehr. Für Kinder gibt es die Schiffschaukel Nessy, dem Inhaber zufolge die größte ihrer Art in Europa, ein Kettenkarussell, eine Eisenbahn, Dosenwerfen, Entenangeln, eine Schießbude, Pfeilwerfen, ein Kinderkarussell, Airbrush-Tattoos und eine Hüpfburg.

Auch das Riesenrad wird wieder aufgebaut. Am Sonntag stellt sich die Vereinswelt der Kreisstadt in der Brauhofpassage vor, von A wie Aktive Senioren der Johanniter Siegburg über K wie Kanu-Club Delphin bis T wie Theaterschatz. Zum ersten Mal gibt es zum Stadtfest auch einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.