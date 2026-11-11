Der Ausbildungsmarkt ist unter Druck, das vermeldet die IHK Bonn/Rhein-Sieg: Zum Ende des Ausbildungsjahres 2025/2026 wurden 2232 neue Ausbildungsverträge eingetragen. Das sind 156 Verträge (6,5 Prozent) weniger als im Vorjahr.

„Ein Minus von 6,5 Prozent kann uns nicht zufriedenstellen. Vor allem deshalb nicht, weil uns diese jungen Menschen in wenigen Jahren als Fachkräfte fehlen werden“, sagt Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsausbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Die Zahlen „bedeuten aber nicht, dass junge Menschen oder Betriebe das Interesse an beruflicher Ausbildung verlieren.“

Unter NRW-Durchschnitt

Der Rückgang betreffe sowohl kaufmännische als auch gewerblich-technische Berufe, falle in Bonn/Rhein-Sieg allerdings geringer aus als im NRW-Durchschnitt. Bei den gewerblich-technischen Berufen sank die Zahl der neu eingetragenen Verträge um 7,3 Prozent. Im kaufmännischen Bereich ging sie um 6,3 Prozent zurück. Im NRW-Durchschnitt lagen die Rückgänge bei 10,9 beziehungsweise 9,2 Prozent.

Zuwächse und Rückgänge bei einzelnen Berufen

Zuwächse gebe es laut Mitteilung der IHK bei der Fachkraft für Gastronomie, im Einzelhandel, bei Berufskraftfahrern sowie bei Köchinnen und Köchen. Rückläufig seien unter anderem Fachinformatiker für Systemintegration, Industrie- und Bankkaufleute. Auf Ebene der Betriebe zeige sich kein einheitliches Bild: Nach Auswertung der IHK bilden 32,2 Prozent der befragten Unternehmen mehr aus, 39,5 Prozent dagegen weniger.

Bewerber und Ausbildungsstellen

Gewerblich-technische Berufe. Copyright: dpa (Symbolbild)

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber sei mit 5151 nahezu auf Vorjahresniveau (−1,7 Prozent) geblieben. Gleichzeitig stieg die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber um 7,1 Prozent. Die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen ging dagegen um 18,4 Prozent zurück; die Zahl der unbesetzten Stellen sank um 64,9 Prozent. Die bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen seien zwar ein wichtiger Indikator, würden aber nicht das gesamte Marktgeschehen abbilden: Unternehmen gewinnen Auszubildende auch über eigene Recruitingaktivitäten, soziale Medien, Schulpartnerschaften und persönliche Kontakte.

Siegburger Unternehmen setzt auf eigene Ideen

Auch Dr. Starck Gebäude- und Umwelttechnik hat eigene Ideen, um neue Auszubildende zu gewinnen. Bei dem Unternehmen mit Sitz in Siegburg hapert es nur bei den Industrie-Isolierern. „Der Ausbildungsberuf ist schwächer nachgefragt“, sagt Nicola Müller-Starck. Es handele sich um einen anspruchsvollen, sehr technischen und harten Beruf: „Die Wenigsten können sich darunter etwas vorstellen. Wir müssen den Beruf an Schulen besser erklären.“ Bei Dr. Starck Gebäude- und Umwelttechnik habe man sich überlegt, den Bewerbungsprozess niederschwelliger zu gestalten. „Wir haben Flyer gedruckt mit all unseren Ausbildungsberufen und der jeweiligen Vergütung.“

Partnerschaft mit Indonesien

Um die Ausbildungsplätze des Industrie-Isolierers zu besetzen, ist Dr. Starck Gebäude- und Umwelttechnik eine Partnerschaft mit Indonesien eingegangen: Für die Auszubildenden, die aus dem südostasiatischen Land nach Siegburg kommen, müsse das Unternehmen zwar die Unterbringung organisieren, aber das lohne sich, so Müller-Starck.

Bessere Übergänge von der Schule in den Beruf

„Ausbildungsvermittlung wird zunehmend zur individuellen Beziehungsarbeit“, so Hindenberg. „Freie Plätze und interessierte Jugendliche reichen nicht aus. Beide müssen zueinander passen und zueinanderfinden.“ Statt neuer Hürden brauche es bessere Übergänge von der Schule in den Beruf und eine gezieltere Erschließung vorhandener Bewerberpotenziale. (var)