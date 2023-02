Im Troisdorfer Bilderbuchmuseum Burg Wissem öffnet am Sonntag eine Ausstellung über die Bücher von Helme Heine.

Das Team der Burg Wissem will die kleinen und großen Besucher der Schau zum Mitmachen anregen.

Aber natürlich treffen die Fans von Helme Heine auf Burg Wissem auch den dicken Waldemar und Johnny Mauser.

Troisdorf – Nicht Museum, sondern Mullewapp ist ab Sonntag das Erdgeschoss in der Burg Wissem: Helme Heine und seiner Bildwelt ist die Mitmachausstellung im Bilderbuchmuseum gewidmet. Und diese ist natürlich ohne den Bauernhof, den mit Franz von Hahn, Johnny Mauser und dem dicken Waldemar die berühmtesten Figuren Heines bevölkern, nicht denkbar.

Tor Michael Sönksen, Rolf Mallat und Masoud Sadedin aus dem Team der Kreativwerkstatt haben die bespielbare Kulisse liebevoll gestaltet. Aber: „Es geht Helme Heine nicht nur um niedlich und schön anzusehen“, betont Kuratorin Jennifer Walter-Hammel.

Heine geht es um große Themen

Vielmehr behandle der 1941 geborene Künstler „große und elementare Themen“. Freundschaft ist eines, bis heute verkauft sich der 1982 erschienene Klassiker „Freunde“ in vielen Sprachen. Aber auch die Liebe und den Tod spart Heine nicht aus, wie im 1976 erschienenen Erstling „Elefanteneinmaleins“.

Jennifer Walter-Hammel aus dem Museumsteam und Helme Heines Stiefsohn Christoph von Radowitz stellten die Exponate vor. Copyright: Dieter Krantz

Teufel und Pfarrer sind weitere regelmäßig wiederkehrende Motive, die sich freilich eher an erwachsene Betrachter wenden. Werke aus dem etwa 40 Blätter umfassenden Bestand des Museum sind ebenso zu sehen wie neuere Illustrationen und Skizzen, die Heine selbst zur Verfügung gestellt hat.

Umfangreiches Begleitprogramm

Die Mitmachausstellung ist bis zum 1. März im Bilderbuchmuseum zu sehen. In dieser Zeit gibt es eine Reihe von Begleitveranstaltungen.

„Kunst und Kuchen“ stehen am Donnerstag, 5. Dezember, 14.30 Uhr, auf dem Programm. Bernhard Schmitz führt Senioren durch die Ausstellung, bei Kaffee und Kuchen klingt der Nachmittag aus (acht Euro).

Eine öffentliche Führung gibt es am Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr; die Führung ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt.

„Seid ihr bärenstark?“, fragt das Museumsteam Kinder ab fünf Jahren bei einem Workshop am Sonntag, 5. Januar, 15 Uhr. Die Teilnahme kostet drei Euro, Anmeldung unter 02241/ 900 427.

Ein Familientag findet am Sonntag, 26. Januar, 14 bis 17 Uhr, statt, eine Familienführung am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr.

„Sonntags im Museum“ nennt sich der Workshoptag für Kinder ab fünf Jahren am 1. März um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet drei Euro, Anmeldung unter 02241/ 900 427. (dk)

„Die meiste Zeit verbringt er mit dem Nachdenken“, erklärte Christoph von Radowitz, der Sohn von Heines Lebensgefährtin Gisela von Radowitz, die Herangehensweise des Künstlers. Die Geschichte entstehe vor dem Bild, auch international sollten die Werte wie „gerecht“ und „ungerecht“ verstanden werden. „Das Zeichnen geht dann relativ schnell.“

Skizzen zeigen den Weg von der Idee zum Buch

Sehr zum Leidwesen nicht nur des Stiefsohnes wirft Heine, der seit vielen Jahren in Neuseeland lebt, die meisten Skizzen weg, wenn das Buch fertig ist. Dennoch kann das Troisdorfer Museum einige zeigen und macht so die Arbeitsschritte von der Idee zum fertigen Werk nachvollziehbar.

Das könnte Sie auch interessieren:

Während die Eltern die eher unbekannten Facetten Heines entdecken können, begegnen die jungen Besucher in der Schau ihren Bilderbuchhelden. Und können spielend in die Welt von Helme Heine eintauchen: Im Kinderatelier ist ein Spielbauernhof aufgebaut, ein Begleitheft bietet Rätsel, Rallye und Ausmalen zur Ausstellung. Und am Eröffnungstag gibt es das Puppentheater „Die drei Freunde“.

Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr; das Puppentheater kostet drei Euro für Kinder, fünf Euro für Erwachsene; das anschließende Kreativprogramm ist enthalten.