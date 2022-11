Troisdorf – Als sich Bernd Becker im vergangenen Winter wieder mal auf die Foto-Pirsch begeben hat, stach ihm der „Schneekünstler“ auf einem Baum gleich ins Auge. „Da ist der Schneehase wohl zu schnell gelaufen“, witzelte der 53-Jährige und versicherte, nichts an der Struktur des Schnees auf dem Baum verändert zu haben.



Mit dem Titel „Blick in die Zukunft: Der Schneekünstler wusste wohl, das Ostern kalt sein wird“, bewarb sich der Troisdorfer. Copyright: Bernd Becker

Ob zuvor jemand einen Schneeball an den Baum geworfen hat oder die Natur eines ihrer vielen Wunder vollbracht hat, bleibt ungeklärt. Aufgenommen hat er das Foto im Windecker Ländchen in der Tat auf der Suche nach Schneemotiven. Damit wurde der Hobby-Fotograf beim Fotowettbewerb dieser Zeitung von der Jury auf den siebten Platz gesetzt. Sein Preis: eine Fuji-Softbildkamera Instax SQ1 sowie eine 64 GB-Speicherkarte.



In der Natur auf der Suche nach dem richtigen Motiv

Der gebürtige Schleidener, der schon seit früher Kindheit im Kreis lebt, begibt sich immer wieder gern in den frühen Morgenstunden oder auch mal abends in die Natur auf der Suche nach dem richtigen Motiv. Jahrelang ausgerüstet mit Canon-Kameras, hat er vor kurzem den Wechsel auf den großen Konkurrenten Nikon gewagt und nicht bereut. Mit der Vollformat-Kamera Z62 sowie drei Objektiven hat er in der Region, aber auch in der weiten Ferne oft den richtigen Blick. Logisch, dass Bernd Becker auch gern reist. Höhepunkte waren die Polarlichter sowie mehrere Reisen nach Afrika und Asien.



Mit seinem Hobby verbunden, hat er sich auf der Internet-Seite calvendo.de registriert, auf der man einfach und kostenlos seine Foto-Ideen umsetzen und veröffentlichen kann. Schon mehrfach hat er themenbezogene Fotoreihen mit zwölf Bildern zusammengestellt, die Kalender wurden dann nach Prüfung einer Expertenjury zur Veröffentlichung freigegeben. Er habe sicherlich schon zehn Kalender veröffentlicht, sagt er; in seinem aktueller Kalender geht es unter dem Motto „Perle im Rheinland“ um Impressionen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. „Je nachdem, wie viele Kalender dann verkauft werden, bekommt man auch einen kleinen Geldbetrag, aber viel mehr geht es um die Anerkennung, dass mal Bilder veröffentlicht werden“, berichtet er nicht ohne Stolz.



Auch der Tageszeitung schickt er immer wieder mal Aufnahmen, wenn es einen Aufruf gibt oder er etwas Besonderes entdeckt. Zuletzt war Bernd Becker mit dem Foto seiner Kraniche erfolgreich, die er bei der Rast in der Wahner Heide ablichtete.