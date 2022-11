Troisdorf – Am Tag nach dem tödlichen Unfall herrscht gedrückte Stimmung in der kleinen Straße Am Sanderhof in der Troisdorfer Innenstadt. „Wir stehen alle unter Schock“, sagt eine junge Nachbarin, auch wenn sie das kleine Mädchen, das hier am Samstagvormittag tödlich verunglückte, nicht persönlich gekannt habe. „So etwas ist hier noch nicht passiert.“ Die Neunjährige, die in der Nebenstraße Im Grund zuhause war, soll auf dem Weg zum Bäcker gewesen sein, als der weiße SUV sie anfuhr.

Der SUV schleuderte weiter über die Straße, prallte auf der linken Seite auf ein geparktes Auto und schob es auf zwei weitere Wagen.

Am Sonntagmittag geht die junge Frau mit ihrer Begleitung von Haus zu Haus, sammelt Unterschriften auf einer Kondolenzkarte. Blumen, Plüschtiere und eine Puppe liegen an der Unfallstelle, Kerzen brennen. „Im Himmel gibt es keine Autos“, hat jemand auf einen bunt bemalten Stein geschrieben. Grell leuchten Markierungen der Polizei auf dem Asphalt – die Spuren eines tragischen Unglücks.



Wagen erfasste Mädchen auf dem Bürgersteig

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 10.25 Uhr in der schmalen Straße Am Sanderhof. Die Polizei berichtete, ein 79 Jahre alter Mann aus Bonn sei mit hohem Tempo die Straße entlang gefahren. Zuvor habe er nach Angaben von Zeugen aus Richtung Lohmar kommend die Frankfurter Straße bei Rotlicht überquert.

Bei einem Unfall in der Straße Am Sanderhof ist am Samstag ein kleines Mädchen tödlich verletzt worden.

Am Sanderhof kam sein Peugeot laut Polizei nach rechts von der Straße ab und rammte zunächst eine Gartenmauer. Weniger Meter weiter erfasste der schwere Wagen das Mädchen, das auf dem Bürgersteig ging. Die Neunjährige wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und lag schließlich schwerst verletzt in einem Vorgarten.

SUV schleuderte über die Straße

Der SUV schleuderte weiter über die Straße, prallte auf der linken Seite auf ein geparktes Auto und schob es auf zwei weitere Wagen. Das Mädchen hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten, Rettungskräfte reanimierten es noch an der Unfallstelle. Auch ein Hubschrauber landete auf einer Wiese an der Römerstraße.



Die Neunjährige wurde mit Blaulicht in die Kinderklinik nach Sankt Augustin gefahren, wo die Ärzte allerdings nur noch ihren Tod feststellen konnten. Die Einsatzkräfte befreiten den Senior aus seinem Fahrzeug und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er zur Beobachtung blieb. Die Polizei vermutet einen internistischen Hintergrund, der Mann habe sich kaum an den Unfall erinnern können und eigentlich die Autobahn gesucht, hieß es vor Ort. Am Sonntag gab es, so die Polizei auf Anfrage der Redaktion, keine neuen Erkenntnisse zu Hergang und Ursache des Unfalls.

Polizei sucht Zeugen

Zahlreiche Menschen hatten den Unfall mitbekommen, Notfallseelsorger betreuten sie. Die in dem Wohngebiet liegende Einbahnstraße blieb nach dem Unglück mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Erst am Nachmittag konnten die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Ermittler der Polizei suchen dringend weitere Zeugen des Unfallgeschehens und bitten diese, sich auf der Wache unter 02241/5410 zu melden.