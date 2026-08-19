„Wir kannten uns schon als Kinder“Rosa und Wilhelm Ufer aus Troisdorf sind 60 Jahre verheiratet

Von Nachbarn zum Ehepaar, das ist die einfache Liebesgeschichte von Rosa und Wilhelm Ufer aus Troisdorf-Kriegsdorf, die heute 60 Jahre verheiratet sind. „Wir kannten uns schon als Kinder“, erzählt Ehemann Wilhelm Ufer, der damals schräg gegenüber der geborenen Rosa Breuer wohnte. Die beiden gebürtigen Kriegsdorfer kamen sich schließlich 1961 auf einem Polterabend von Wilhelm Ufers Cousine näher.

Sie ging noch zur Schule, während er schon mitten in der Lehre zum Schmied und Schlosser war. „Wir waren für fünf Jahre nur ein Liebespaar“, erzählt Wilhelm Ufer, der mit seiner damals 16-jährigen Freundin auf die Volljährigkeit wartete, um endlich heiraten zu dürfen. 1965 hatte das Paar in Vorbereitung auf die Hochzeit schon mal ein Haus gebaut, damals noch umgeben von offenem Feld und ohne befestigte Straße.

Liebespaar wartete fünf Jahre auf die Hochzeit

Nur etwa 500 Meter von ihren Elternhäusern entfernt zogen die beiden dann kurz vor der Hochzeit ein. Wilhelm Ufer, Betriebsschlosser bei Dynamit Nobel, später Hüls, konnte beim Hausbau einiges an Expertise einbringen: Grill, Gartenmöbel und Schuppen hat er selbst gebaut. Als Rosa Breuer dann endlich 21 war, damals noch die Schwelle zur Volljährigkeit, wurde die Ehe geschlossen, kirchlich in Kriegsdorf und standesamtlich im benachbarten Ortsteil Sieglar.

Rosa und Wilhelm Ufer heirateten im Alter von 21 und 26 Jahren. Copyright: Jonathan Schmitt

Schon beim Hausbau stellte sich heraus, wie gut die beiden im Team zusammenarbeiten können, eine gute Bewährungsprobe für die 60-jährige Ehe. Einen Geheimtipp scheinen die beiden nicht zu haben: „Wir kamen immer gut zurecht“, verrät Wilhelm Ufer. Drei Jahre nach der Hochzeit kam ihr erster Sohn Frank zur Welt, 1971 folgte Tochter Susanne. Heute haben sie fünf Enkelkinder, Rosa Ufer wurde sogar schon im Alter von 45 Jahren zur Großmutter.

Die beiden fühlen sich ihr Leben lang wohl im beschaulichen Kriegsdorf, der 86-jährige ist topfit und geht regelmäßig seinem Hobby im Garten nach. Auch seine 81-jährige Ehefrau ist trotz zwei Schlaganfällen und einer Krebserkrankung in guter Verfassung. Ihre zweite Heimat, wie sie sagen, ist der Königssee, das Berchtesgadener Land ist ihr liebstes Urlaubsziel. Rosa Ufer war lange Zeit im Kirchenchor und Kegelverein tätig, ihr Mann engagierte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Feierlichkeiten zur goldenen Hochzeit waren noch recht groß, zur Diamantenen soll es nun etwas ruhiger werden. Nach einem kleinen Familienfest möchte das Paar auch einige Nachbarn zum Grillen einladen.