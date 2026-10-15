Kurz vor den Sommerferien verwandelte sich das Heinrich-Böll-Gymnasium (HBG) in Troisdorf in eine große Laufstrecke: Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7 liefen beim Spendenlauf Runde um Runde, um Spenden für die Neugestaltung des Schulhofs und für den Schulpartnerverein Shangilia Deutschland e. V. zu sammeln. Die Schulgemeinschaft war hochmotiviert und engagiert, und am Ende konnte eine stolze Summe von 12.619,21 Euro für den guten Zweck erlaufen werden.

Der Lauf zeigte eindrucksvoll, wie viel Einsatz und Zusammenhalt entstehen, wenn Kinder und Jugendliche eine gemeinsame Idee mit Freude und Ausdauer verfolgen. Von dieser überraschend hohen Spendensumme wurden nun 10.000 Euro im September von der Vorsitzenden des Vereins, Anja Faber, persönlich in Nairobi (Kenia) an das Straßenkinderheim Shangilia übergeben. Mit dem Geld können die Aus- und Weiterbildung zahlreicher kenianischer Kinder und Jugendlicher ermöglicht und wichtige Projekte vor Ort unterstützt werden, die vielen jungen Menschen neue Perspektiven für ihre Zukunft eröffnen. Der verbleibende Spendenbetrag fließt direkt in die Neugestaltung des Schulhofs am HBG. Damit kommt ein Teil der erlaufenen Spenden unmittelbar der eigenen Schulgemeinschaft zugute. Die Schule möchte den Schulhof Schritt für Schritt zu einem attraktiveren und vielseitiger nutzbaren Ort machen, an dem die Schülerinnen und Schüler mit Bereichen zum Spielen, Bewegen, Entspannen und gemeinsamen Aufenthalt in den Pausen ihre Zeit verbringen können. So wird aus dem Engagement der Schülerinnen und Schüler ganz konkret eine spürbare Verbesserung ihres eigenen Schulalltags.

Das HBG und Shangilia Deutschland e. V. bedanken sich herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Familien für die sehr große Unterstützung und die enorme Spendenbereitschaft. Ohne die großzügigen Spenden der Familien wäre diese beeindruckende Summe nicht möglich gewesen. Das gemeinsame Engagement von Schule, Eltern und Verein zeigt, wie viel Gutes entstehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen, in Kenia wie vor der eigenen Schultür. Meher über den Verein Shangilia Deutschland unter www.shangilia.de.