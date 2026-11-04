Stadthalle Troisdorf: Drei Acts, ein Abend voller Stimmen

Zum achten Mal verwandelt sich die Stadthalle Troisdorf in einen Ort des Gesangs: Am Freitag, 11. Dezember 2026, findet dort die Cappella Nacht statt, die sich laut Ankündigung der Stadt Troisdorf als Festival des Gesangs versteht. Drei europäische Vocal Acts aus Deutschland, Italien und Großbritannien stehen an diesem Abend auf der Bühne.

Andreas Langsch eröffnet mit „Schöne Bescherung!“

Den Auftakt macht Andreas Langsch, der als preisgekrönter Klavierkabarettist und Singer-Songwriter mit Musical-Hintergrund beschrieben wird. Sein Programm trägt den Titel „Schöne Bescherung!“ und widmet sich dem Weihnachtsfest mit all seinen familiären Eigenheiten. Im Mittelpunkt steht laut Mitteilung die Frage, wie man die Feiertage im Kreise der Familie unbeschadet übersteht.

Rebel Bit verbinden Vokalmusik und Elektronik

Als zweiter Act tritt Rebel Bit auf, eine Vokalgruppe aus Cuneo in der norditalienischen Provinz Piemont. Die Gruppe, bestehend aus drei Sängern und einer Sängerin, verbindet nach eigenen Angaben Vokalmusik mit elektronischen Experimenten. Ihr erstes Album „Paper Flights“ aus dem Jahr 2018 brachte ihnen fünf Nominierungen bei den Contemporary A Cappella Recording Awards in Boston sowie fünf A Cappella Video Awards in Los Angeles ein. Mit ihrem zweiten Album „Come"“aus dem Jahr 2021 gewannen sie zwei CARA-Preise, die in der Mitteilung als die Oscars der A-Cappella-Welt bezeichnet werden: in den Kategorien „Bestes elektronisches/experimentelles Album“ und „Bestes professionelles Arrangement“. Im selben Jahr trat die Gruppe zudem bei der elften Ausgabe der Fernsehshow „Italia's Got Talent“ auf. Den besonderen Klang der Gruppe führt die Mitteilung auf die unterschiedlichen musikalischen Hintergründe der Mitglieder zurück, die von klassischer bis hin zu zeitgenössischer Musik reichen.

We3 beschließen den Abend mit Rock und Pop

Den Abschluss des Abends bildet das britische Trio We3, das die Veranstaltung als Rock- und Pop-Vokaltrio vorstellt. Das aktuelle Programm der drei Musiker trägt den Titel „Life Is In The Music“ und setzt sich laut Mitteilung aus Eigenkompositionen sowie Coverversionen zusammen.

Darunter finden sich Songs von Künstlern wie Bruno Mars, Justin Timberlake, George Michael und Lionel Richie. Charakteristisch für die Gruppe sind demnach die Vocal Percussions von Andy, die Bassstimme von Fraser und die Lead-Stimme von Steve. Ein besonderes Merkmal des Programms sei die Einbindung des Publikums in die Show.

Tickets und Vorverkauf

Tickets für die Cappella Nacht sind beim Kartenhaus in der Kölner Straße 167 in Troisdorf erhältlich, erreichbar unter der Tickethotline 02405-40860.

Überdies können Karten über die Website www.stadthalle-troisdorf.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Auch digitale Optionen stehen bereit. (jv)