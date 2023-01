Troisdorf – Eine „weitere erstklassige Firma“ konnte jetzt für „eine repräsentative Fläche“ im Tropark gegenüber des Rathauses gefunden werden, so Bürgermeister Alexander Biber. „Nach jetzigem Planungsstand wird Ende des Jahres 2023 das DHL Innovation Center in unser Entwicklungsgebiet Kaiserstraße umziehen.“ Derzeit befindet es sich in Spich. Bekannt ist es vielen als gelbes Gebäude direkt an der Autobahn 59.



DHL habe sich zur Verlegung entschieden, da sich das Anforderungsprofil an die Räumlichkeiten zwischenzeitlich „grundlegend geändert hat“, so Biber. Die Firma möchte auf dem von Tropark erworbenen Grundstück ein energieeffizientes Gebäude bauen. Der Konzern hatte sich deswegen auch in anderen Kommunen umgeschaut.



Wo sich jetzt noch ein Erdhügel auftürmt, wird bald hinter dem Parkhaus an der Stadthalle ein energieeffizientes Gebäude von DHL mit rund hundert Arbeitsstationen seinen Platz finden. Copyright: Stefan Villinger

Viele Menschen arbeiten heute im Homeoffice, denen angeboten werden soll, in den neuen Büros zu arbeiten. „An die 70 Schreibtische stehen zurzeit in Spich, am neuen Platz sollen es rund 100 werden“, so Sabine Hartmann von der DHL-Pressestelle. Auch Kollegen in Bonn solle angeboten werden, dass sie ihren Arbeitsplatz ins neue Gebäude verlegen.



Dass DHL nun weiter in Troisdorf bleibe, liege „an der zentralen geografischen Lage zwischen den Wirtschafts- und Wissenschaftszentren Köln und Bonn. Aber auch die hervorragend ausgebaute Infrastruktur in Troisdorf selbst, sowie die Anbindung an Autobahn, ÖPNV und Flughafen überzeugten den Investor“, freut sich Biber.

Bürgermeister Alexander Biber freut sich, dass das DHL-Center weiter in der Stadt bleibt. Copyright: Stefan Villinger

Für Matthias Heutger, DHL Customer Solutions & Innovation, hat der Standort Troisdorf viele Vorteile: „Wir verstehen uns als Vordenker in der Logistikbranche und so war auch die vergleichsweise hohe Fachkräfte- und Akademikerdichte sowie das effiziente Unternehmensnetzwerk in Troisdorf maßgeblich ausschlaggebend für unsere Standortwahl“, betonte er.



Ein weiteres Plus für den Manager ist die Nähe zur Stadthalle. „Wir werden zahlreiche Events und Workshops abhalten und rechnen mit jährlich über 10.000 Besuchern in unserem DHL Innovation Center“, erläuterte Heutger weitere Gründe in Troisdorf zu bleiben.



Durch die hohe Besucherdichte im DHL Innovation Center könnte sich laut Bürgermeister Biber eine weitere Chance für die Stadt auftun: „Die Investition der Deutschen Post DHL Group lässt den ins Stocken gekommenen Bau eines Hotels neben der Stadthalle wieder zu einer ernsthaften Option werden.“



Tropark-Geschäftsführer Jens Hülstede sieht „die kluge und weitsichtige Planung der vergangenen Jahre“ bestätigt. „In den letzten Jahren haben sich bereits zahlreiche renommierte und innovative Unternehmen hier bei uns in Troisdorf angesiedelt“, berichtet Hülstede. „Rund 90 Prozent der von uns revitalisierten Grundstücke sind mittlerweile vermarktet. Die langjährige engagierte Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Troikomm-Konzern hat die positive Entwicklung des Standortes möglich gemacht und zahlt sich nun erneut mit dem Grundstücksverkauf an die Deutsche Post DHL Group aus.“