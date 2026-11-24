Tausch- und Verschenkemarkt am 29. November

Gut erhaltene Weihnachtsdekoration muss nicht im Müll landen. Am Sonntag, 29. November, lädt die RSAG von 11 bis 15 Uhr zu ihrem Tausch- und Verschenkemarkt auf den Wertstoffhof Troisdorf, Josef-Kitz-Straße 20, ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Ausstellungstische oder Standmieten sind nicht erforderlich.

Was mitgebracht werden kann

Willkommen sind alle gut erhaltenen weihnachtlichen Gegenstände, etwa Weihnachtskugeln, Lichterketten, Adventsdeko und ähnliche Accessoires. Beschädigte oder verschmutzte Artikel gehören nicht dazu. Wer am Veranstaltungstag keine Zeit hat, kann seine Sachen schon vorab auf dem Wertstoffhof abgeben. Dort werden die Artikel gesammelt und am 29. November zum Tauschen und Verschenken bereitgestellt.

Mitnehmen ohne Tauschen erlaubt

Ein Tausch ist dabei ausdrücklich keine Voraussetzung. Wer etwas Passendes findet, kann es auch einfach mitnehmen. Für eine kleine Stärkung während des Stöberns ist ebenfalls gesorgt.

Ressourcen schonen, Abfall vermeiden

Ziel des Marktes ist es, gut erhaltene Weihnachtsdekoration vor der Tonne zu bewahren und Ressourcen zu schonen. Philip Moll, Pressesprecher der RSAG: „Warum immer alles neu kaufen, wenn andernorts noch gut erhaltene Weihnachtsdekoration auf ihren nächsten Einsatz wartet? Unser Tausch- und Verschenkemarkt bringt Menschen zusammen, schont Ressourcen und macht Abfallvermeidung ganz praktisch erlebbar. Wir freuen uns über alle, die mitmachen und ihren Weihnachtsdekorationen ein zweites Zuhause schenken.“

Vierte Auflage zur Woche der Abfallvermeidung

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt. Es ist bereits die vierte Auflage dieses Angebots, das die RSAG in der Adventszeit ausrichtet. (jv)