Troisdorf – Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Troisdorf einen Jugendlichen bewusstlos geschlagen und ihn anschließend beraubt. Wie die Polizei berichtet, fanden Anwohner der Larstraße den 17-Jährigen ohne Bewusstsein gegen 20.45 Uhr auf der Straße. Der junge Mann lag mit einer Kopfplatzwunde in einem Schotterbeet gegenüber der Gaststätte „Zur Küz“.



Die Zeugen kümmerten sich um den Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Der junge Troisdorfer berichtet der Polizei, er sei spazieren gegangen war und könne sich an nichts Weiteres erinnern. Es fehlten ihm aber sein Apple Smartphone und die dazu gehörenden Kopfhörer.



Aufgrund des Verletzungsbildes muss davon ausgegangen werden, dass der junge Mann mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zeugen gaben den Hinweis auf eine 4 bis 5-köpfige Gruppe Jugendlicher, die sich in der Nähe aufgehalten haben soll. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den mutmaßlichen Tätern geben? Hinweise erbitten die Beamten unter 02241 541-3221. (red)