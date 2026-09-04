Höhlen erkunden, Korallen entdecken, Fische beobachten und in eine andere Welt eintauchen: Für viele Menschen ist Tauchen ein Hobby, dass gleichzeitig Entspannung und Abenteuer bedeutet. Ein Tauchschein macht es möglich, fremde Gewässer auch ohne Begleitung eines Tauchlehrers zu erkunden. Außerdem ist der Schein in vielen Taucherbasen Voraussetzung, um sich das nötige Equipment zu besorgen. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es die Möglichkeit, einen Tauchschein zu machen, beispielsweise beim Sub-Aqua-Club Troisdorf, kurz SACT.

Hier arbeitet jeder ehrenamtlich

„Der SACT hat sich seit über 50 Jahren der ideellen Förderung des Tauchsports verschrieben“, sagt der Vorsitzende Frank Schmitz, selbst Tauchlehrer. Alle Mitarbeitenden seien ehrenamtlich tätig, deswegen sei die Ausbildung auch so erschwinglich. Für seine Mitglieder organisiert der SACT jährlich internationale Tauchreisen, so beispielsweise im April eine zweiwöchige Tauchsafari an der ägyptischen Küste des Roten Meeres. Schmitz selbst ist gerade von einem Tauchurlaub auf den Azoren zurückgekehrt und konnte dort unter anderem Pottwale sichten. Nächstes Jahr soll es auf das Indonesische Raja-Ampat-Archipel gehen, „einer der besten Tauchplätze auf diesem Planeten“.

Der SACT bieten regelmäßigTermine zum Schnuppertauchen an. Copyright: SACT e.V.

Der SACT bildet nach den Richtlinien des Verbands deutscher Sporttaucher und des Welttauchverbands (CMAS) aus. Als erster Schritt in die Gewässer dieser Welt kann der Grundtauchschein absolviert werden (Deutsches Tauchsportabzeichen, DTSA). Die Ausbildung findet im Trockenen und im Wasser statt: im Vereinsheim und im Troisdorfer Aggua.

Es gibt zweimal fünf Stunden Theorie-Ausbildung und eine Theorieprüfung, drei Unterrichtseinheiten Apnoe-Ausbildung, also Tauch-Grundlagen ohne Atemgerät mit Maske, Flossen und Schnorchel, und vier Unterrichtseinheiten für die Ausbildung mit kompletter Gerätetauchausrüstung. Praxisprüfungen sind in die Praxiseinheiten integriert.

Ein Foto aus der Gründungszeit des SACT um 1972. Copyright: SACT e.V.

Inklusive Leihausrüstung, Flaschenfüllung, Schwimmbadeintritten und Begleitliteratur kostet die Ausbildung für einen Indoor-Grundtauchschein beim SACT aktuell 195 Euro. Danach ist es noch möglich, den Schein mit fünf Praxisübungen im Freiwasser (dafür geht es nach Köln zum Fühlinger See) auf das DTSA*-Tauchabzeichen zu erweitern. International wird dieses als German Diver License (GDA) bezeichnet und ermöglicht die weltweite Durchführung von begleiteten Tauchgängen mit erfahrenen Tauchern. Danach gibt es beim SACT noch die Möglichkeit für vertiefende Spezialkurse bis hin zum Trainer oder Tauchlehrer.

Ärztliche Voruntersuchung notwendig

Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Grundausbildung nicht notwendig. Sinnvoll sei sie trotzdem, denn wer nach einem Indoor-Tauchschein SACT-Mitglied werde, könne die Freiwasserlizenz kostenfrei absolvieren. Eine Jahresmitgliedschaft kostet für Erwachsene aktuell 120 Euro, für Jugendliche gibt es sie je nach Alter ab 50 Euro.

Auf den Azoren gesichtet: ein Hai Copyright: Frank Schmitz

„Bei uns sind alle Altersgruppen vertreten“, sagt Frank Schmitz. „Unser ältestes aktives Mitglied ist derzeit 86 Jahre alt. Man kann den Tauchsport bis ins hohe Alter betreiben, sofern keine gesundheitlichen Probleme dagegensprechen.“ Für Jugendliche ist das Gerätetauchen je nach individueller Reife im Verein ab etwa zwölf Jahren möglich. Eine Voraussetzung ist außerdem die sogenannte Tauchtauglichkeitsuntersuchung, diese kann beispielsweise ein Hausarzt durchführen.

Bei uns sind alle Altersgruppen vertreten. Frank Schmitz

Die Trainingseinheiten finden immer montags von 18.30 bis 20.30 Uhr im Aggua Hallenbad statt. Zweimal im Jahr werden neue Lehrgänge für die Grundausbildung gestartet. Wer sich unsicher ist, ob das Tauchen mit Ausrüstung das Richtige ist, kann über die Internetseite des Vereins für 35 Euro Termine zum Schnuppertauchen buchen.

Bedarf für Soldaten: Clubräume gekündigt

Ursprünglich wurde der Verein von Soldaten und Zivilangestellten au dem Luftwaffenstützpunkt Köln-Wahn gegründet, im Jahr 1972. Die Kaserne verfügte damals über ein eigenes Schwimmbad. Das Clubheim, wo die Theoriestunden und mehr stattfinden, befindet sich heute noch auf dem Gelände des Luftwaffenstützpunktes. Das stellt den Verein jetzt vor eine große Herausforderung: „Wegen des Truppenaufwuchses hat die Bundeswehr den Nutzungsvertrag für unser Clubheim zum 31. März 2027 gekündigt.“ Die Räume würden künftig wieder zur Unterbringung von Soldatinnen und Soldaten benötigt.

„Jetzt suchen wir mit Hochdruck eine geeignete und bezahlbare Alternative, vorzugsweise auf Troisdorfer Stadtgebiet. Für einen ehrenamtlichen Verein mit nur 110 Mitgliedern eine große Herausforderung“, betont Frank Schmitz. Mit der Stadt Troisdorf sei er für eine mögliche Ersatzlösung im Gespräch, sicher sei aber noch nichts. Daher sei der Verein für jeden Hinweis dankbar.