Für große Teile Nordrhein-Westfalens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute vor einer starken Wärmebelastung. Erneut wird es bis zu 38 Grad heiß. Insbesondere in Städten sei mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen – durch die dichte Bebauung kühlt es dort nachts weniger ab.

Bei der Hitzewarnung der Stufe 1 liegt die gefühlte Temperatur über 32 Grad. Nur einige höher gelegene Orte im Sauerland und der Eifel sind von der Warnung ausgenommen. Die Menschen sollten direkte Sonneneinstrahlung und körperliche Anstrengungen vermeiden und viel trinken.

Auch für Samstag Hitzewarnung möglich

In der Nacht zum Samstag kühlt es etwas ab, teils auf 14 bis 19 Grad, im städtischen Raum auf circa 21 Grad. Am Samstag sind die Tageshöchsttemperaturen voraussichtlich mit 29 bis 34 Grad etwas niedriger als am Vortag, trotzdem ist eine Hitzewarnung der Stufe 1 möglich. Vor allem im Süden des Bundeslands rechnet der DWD mit einer starken Wärmebelastung.

Im Verlauf des Samstags ziehen laut DWD Wolken auf. Dann sind einzelne, teils kräftige Schauer sowie Gewitter möglich, begleitet von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Vereinzelte schwere Sturmböen schließen die Meteorologen dabei nicht aus.

Kühler wird es am Sonntag mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad, auf dem Kahlen Asten werden es laut DWD sogar nur 20 Grad. Vor allem im Süden regnet es, vereinzelt kann es auch blitzen und donnern. (dpa/red)