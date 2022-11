Köln – Heftige Unwetter in der vergangenen Woche haben in Westdeutschland teils für katastrophale Umstände gesorgt. Einsatzkräfte in ganz Nordrhein-Westfalen waren im Dauereinsatz, um die Lage in den Griff zu bekommen. In vielen Regionen gab es Evakuierungen, Häuser wurden zerstört, Menschen sind gestorben. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Lesen Sie alles zur aktuellen Lage

Wie Sie Ihre Wohnung am besten schützen und was bei vollem Keller zu tun ist, lesen Sie hier. Wie die Prognosen für die kommenden Tagen aussehen, lesen Sie hier. Wie Sie spenden können, erfahren Sie hier. (red)