Köln – Es ist eine Entscheidung, die nicht unerwartet kommt: Kai Klefisch wird seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln nicht verlängern und zum Zweitligisten SC Paderborn wechseln, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.



Kai Klefisch schaffte als 18-Jähriger den Sprung in die erste Mannschaft. Copyright: Herbert Bucco

Der 22-jährige Leverkusener kam 2014 von Bayer 04 ins Nachwuchsleistungszentrum der Viktoria. In Höhenberg schaffte er über die U17 und U19 bereits als 18-Jähriger den Sprung in die erste Mannschaft, die damals noch in der Regionalliga spielte. In dieser Drittligasaison absolvierte der Mittelfeldspieler bislang 28 von 30 Spielen und gehört zu den Leistungsträgern im Team von Olaf Janßen.

Sport-Vorstand Franz Wunderlich erklärt: „Kai Klefisch ist ein Paradebeispiel für unsere fruchtende Nachwuchsarbeit. Wir haben bis zuletzt um ihn gekämpft und hätten ihn gerne bei uns behalten. Aber Kai spielt längst auf einem Niveau, mit dem er den nächsten Schritt in einer höheren Liga gehen möchte und wohl gehen muss.“

Klefisch ließ ausrichten: „Ich bedanke mich bei der Viktoria für tolle Jahre und werde die Zeit in Höhenberg, in der ich zum Profi reifen durfte, nie vergessen. In den acht Spielen bis zum Saisonende werde ich mit der Mannschaft noch mal alles raushauen. Im Sommer freue ich mich dann auf die neue Herausforderung in Liga zwei.“