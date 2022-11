Köln – Am Sonntag hat Fußball-Drittligist FC Viktoria Köln dank des 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht, am Montag gaben die Höhenberger eine Personalie für die neue Saison bekannt: Der 1,95 Meter große Torhüter Ben Voll (21), der von 2015 bis 2018 in Höhenberg in der U17 und U19 ausgebildet wurde, kehrt von Zweitligist Hansa Rostock zurück zu den Rechtsrheinischen.



Nach einem Jahr in der U 19 von Alemannia Aachen war der gebürtige Bergisch Gladbacher 2019 an die Ostsee gewechselt.



„Wir freuen uns sehr, einen so jungen und tollen Torwart geholt zu haben“, erklärte Cheftrainer Olaf Janßen. „Ben hat sich prächtig entwickelt. Wir glauben, dass er mit seinen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Spiel passt und freuen uns, dass er ab der neuen Saison bei uns am Start ist.“



Und Voll sagte: „Ich bin Hansa Rostock sehr dankbar. Jetzt freue ich mich riesig auf die neue Aufgabe. Ich hoffe, dass ich bei der Viktoria den nächsten Schritt gehen kann.“