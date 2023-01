Viktoria Köln Vorverkauf für Bayern-Spiel gestartet

Köln – Olaf Janßen zieht durchaus die Zügel an in den Trainingstagen von Oberstaufen. Gleich drei Mal täglich bittet Viktorias Trainer seine Spieler auf den Rasen. Da hat Neuzugang Lars Dietz wenig Zeit, sich an der Landschaft zu erfreuen. „Die Einheiten sind für keinen leicht zu verpacken“, sagt der Innenverteidiger, der in diesem Sommer vom Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers verpflichtet wurde.

Bereits vor drei Jahren, in Kölns erster Drittliga-Saison, bestritt der Westfale 22 Partien für die Viktoria, wechselte als Leihspieler von Union Berlin aber anschließend nach Würzburg, zum damaligen Zweitligisten.



Voll in seinem Element: Viktoria-Trainer Olaf Janßen (rechts) gibt Anweisungen. Copyright: Herbert Bucco

Vor einigen Wochen ist der Abwehr-Hüne zurückgekehrt und scheint angekommen zu sein. „Alle Neuen sind hier sehr gut aufgenommen worden“, sagt der Verteidiger. „Jetzt geht es darum, das vorgegebene Spielsystem zu verinnerlichen.“



Gelegenheit dazu hatten Dietz und Co. am Mittwoch im Testspiel gegen den amtierenden Schweizer Meister FC Zürich. Zwar unterlagen die Höhenberger mit 1:3 (0:1), einzig der junge Angreifer Luca de Meester traf für Viktoria (55.).



Kölns Trainer war anschließend aber durchaus zufrieden: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir dem Gegner so viel Ärger bereiten können . Ich habe ein kleines weinendes Auge wegen der Chancenverwertung, aber sonst bin ich rundum zufrieden.“



Die nächste Partie, dann wieder auf Kölner Boden, bestreitet der FC Viktoria am Samstag (16.30 Uhr, Thurner Kamp) anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Adler Dellbrück gegen die Dellbrücker Mannschaft aus der Kreisliga B. Sein Debüt wird dann wohl Neuzugang Simon Stehle feiern, der auf Leihbasis von Hannover 96 kommt.



Fühlt sich wohl bei seinem neuen Verein: Lars Dietz. Copyright: imago images/Karina Hessland

Derweil ist der Start des Vorverkaufs für die DFB-Pokal-Erstrundenpartie der Viktoria am 31. August (20.45 Uhr, Rhein-Energie-Stadion) gegen den Rekordmeister FC Bayern München terminiert worden: Mitglieder und Dauerkarteninhaber können seit Freitagnachmittag Eintrittskarten erwerben, das Vorkaufsrecht gilt bis Dienstag um 9 Uhr.



Ein weiterer Neuzugang ist Simon Stehle. Copyright: Viktoria Köln

Ab 12 Uhr werden alle noch verfügbaren Karten über den freien Verkauf erhältlich sein. Ausgenommen ist der Gästebereich, die Eintrittskarten hierfür werden ausschließlich über den FC Bayern München angeboten.