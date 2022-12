Justin Bieber leidet unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom.

Sein Arzt rate ihm, dass er sich schonen solle, erklärte der Popstar. Deshalb hat Bieber Konzerte abgesagt.

Was steckt hinter der Erkrankung?

Ein Auge bleibt nahezu starr, das andere blinzelt: So blickt Justin Bieber in die Kamera seines Smartphones. Der kanadische Popstar hat seinen Fans auf Instagram mitgeteilt, dass er unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom leide. Doch was genau ist das?

Das ist das Ramsay-Hunt-Syndrom

Bei dem Syndrom handelt es sich um eine seltene Infektionskrankheit. Es lässt sich den Fachbereichen Dermatologie und Neurologie zuordnen. Charakteristische Symptome sind laut Orphanet, einer Online-Datenbank seltener Erkrankungen, ein schmerzhafter Ausschlag in und um ein Ohr sowie eine Gesichtslähmung auf der Seite des Ausschlags. Häufig treten außerdem Hörverlust, Tinnitus, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Nystagmus, also unkontrollierte und zitternde Bewegungen des Auges, auf. Erkranken können Menschen jeglichen Alters.

Das Ramsay-Hunt-Syndrom ist in der Wissenschaft nicht eindeutig definiert. Orphanet nennt das Syndrom als Synonym für „Fazialislähmung durch VZV, Fazialisparese Herpes zoster-Infektion und Fazialisparese durch Varicella-Zoster-Virus“.

Was steckt hinter diesen medizinischen Begriffen?

Fazialislähmung/Fazialisparese: So bezeichnen Ärztinnen und Ärzte eine Gesichtslähmung. Dabei handelt es sich um ein Symptom, das bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen auftreten kann. Auch die Ausprägung einer Fazialisparese kann sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Menschen hängt zum Beispiel der Mund auf einer Seite schlaff herunter oder das Augenlid lässt sich nicht mehr vollständig schließen.

Varicella-Zoster-Virus/VZV: Eine Infektion mit diesem Virus haben die meisten Menschen bereits in ihrer Kindheit durchlebt. Denn es löst Windpocken aus. Nach der überstandenen Krankheit bleibt das Virus im Körper zurück. Es kann passieren, dass die Viren nach vielen Jahren aktiv werden und der oder die Betroffene an Gürtelrose erkrankt. Gegen Windpocken und Gürtelrose gibt es Impfungen.

Herpes zoster-Infektion: Besser bekannt ist die Krankheit unter dem Namen Gürtelrose. Hierbei entsteht ein Hautausschlag, der starke Schmerzen verursachen kann. Die Bläschen, die sich dabei bilden, sind mit Flüssigkeit gefüllt. Nach ein bis zwei Wochen heilen sie ab. In der Regel verläuft der Ausschlag gürtelförmig um den Rumpf. Selten sind Kopf oder Hals betroffen. Seltene Komplikationen einer Gürtelrose sind Entzündungen der Nerven oder des Gehirns.

Wie häufig ist das Ramsay-Hunt-Syndrom?

Dazu gibt es nur wenige und widersprüchliche Zahlen. Die Datenbank Orphanet gibt den Anteil der Menschen an der Gesamtbevölkerung, die an einer der unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom bekannten Krankheiten leiden, als unbekannt an.

Wie wird das Ramsay-Hunt-Syndrom behandelt?

Bei Patientinnen und Patienten mit einem Ramsay-Hunt-Syndrom sollte frühzeitig eine kombinierte Aciclovir-Glukokortikoid-Therapie eingeleitet werden, heißt es in einem Beitrag, der 2011 im „Journal of the German Society of Dermatology“ erschienen ist. Eine frühzeitige Diagnose und Therapie helfe, Schäden an Hirnnerven gering zu halten.

„Aciclovir ist eines der bekanntesten und meist genutzten Mittel gegen Virusinfektionen“, informiert die Webseite „Netdoktor“. Es verhindert, dass Viren sich im Körper weiter vermehren können. Glukokortikoide sind umgangssprachlich besser unter der Bezeichnung Kortison bekannt – was etwas ungenau ist. Denn Kortison ist einer von vielen Wirkstoffen aus der Gruppe der Glukokortikoide. Sie helfen zum Beispiel gegen Entzündungen, insbesondere entzündlichen Hautausschlag.

Wer ist Ramsay Hunt?

James Ramsay Hunt war ein amerikanischer Neurologe. Er lebte von 1874 bis 1937.

Unter welchen Symptomen leidet Justin Bieber?

In einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video ist zu sehen, dass Justin Bieber unter einer halbseitigen Gesichtslähmung leidet.