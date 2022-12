Kommentar zu Trump Narzisstischer Möchtegern-Autokrat und verhinderter Putschist

Im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol in Washington kommen weitere entsetzliche Details zu Donald Trump ans Licht.

Nach allen traditionellen Regeln der Demokratie müsste das seinen Umzug ins Gefängnis bedeuten.

Ein Kommentar.

Die Bilder der Gewalt sind kaum auszuhalten, die Enthüllungen über die Hintergründe schockierend und die Gefahren für die nächsten Wahlen offensichtlich.



Wer die Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Kapitolssturm verfolgt hat, der kann eigentlich keinen Zweifel daran haben: Donald Trump ist nicht nur ein narzisstischer Möchtegern-Autokrat, sondern auch ein verhinderter Putschist, der wohl selbst die Hinrichtung seines Stellvertreters hingenommen hätte.



Nach allen traditionellen Regeln der Demokratie müsste das das Ende seiner politischen Karriere und seinen Umzug ins Gefängnis bedeuten. Doch in den USA des Jahres 2022 ist beides unwahrscheinlich. Es erscheint sogar fraglich, ob die publikumswirksame Präsentation zur besten Fernseh-Sendezeit irgendetwas an der öffentlichen Meinung ändert.



Trumps Verachtung für die Demokratie ist ja kein Geheimnis. Er hat sie offen ausgelebt und trotzdem zwei Amtsenthebungsverfahren, den Mueller-Report und zahlreiche Enthüllungsbücher überlebt. Die liberale Öffentlichkeit muss von seiner Schändlichkeit nicht überzeugt werden. Alles hängt in der polarisierten US-Gesellschaft davon ab, ob es zum Bruch bei den Republikanern kommt. Dafür gibt es bislang wenig Anzeichen.