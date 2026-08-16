Mobile Stromversorgung: Solarpanele und Powerbanks im Angebot

Ein leerer Handy-Akku oder eine ausgefallene Kühlbox können den Camping-Ausflug schnell trüben. Eine zuverlässige, vom Stromnetz unabhängige Energiequelle ist daher für viele Camper, etwa bei Touren in die Eifel oder entlang des Rheins, unerlässlich geworden.

Eine autarke Stromversorgung lässt sich heute mit mobilen Geräten sicherstellen. Der Online-Händler Amazon bietet aktuell eine Auswahl an Solarpanelen und Powerbanks für den Outdoor-Einsatz an. Darunter sind Modelle von Jackery, EcoFlow, ALLPOWERS, BigBlue und Anker mit Rabatten von bis zu 50 % auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Einige der Angebote sind zeitlich begrenzt.

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Solarpanel, Powerstation, Powerbank – was brauchen Sie wofür?

Vor dem Kauf ist es sinnvoll, die drei Gerätekategorien zu unterscheiden, da sie für verschiedene Anwendungsbereiche konzipiert sind.

Faltbare Solarpanele dienen als mobile Energiequelle. Sie wandeln Sonnenlicht in Strom um und können Geräte wie Smartphones oder Powerstations direkt aufladen, sofern die Sonneneinstrahlung ausreicht. Für mehrtägige Touren sind sie oft eine praktische Lösung. Modelle von EcoFlow und Jackery erreichen Wirkungsgrade von bis zu 25 Prozent. Produkte von BigBlue verfügen über ETFE-Oberflächen und sind nach IP68-Standard wasserdicht.

Powerstations kombinieren einen Akku mit einem Wechselrichter und bieten eine 230-Volt-Steckdose. Sie eignen sich für den Betrieb von Geräten wie Kompressor-Kühlboxen, Laptops oder Kaffeemaschinen. Führende Hersteller sind Jackery und EcoFlow, deren Modelle Kapazitäten von etwa 300 bis über 2.000 Wattstunden aufweisen. ALLPOWERS setzt auf LiFePO4-Akkus, die für eine hohe Anzahl an Ladezyklen und eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.

Solar-Powerbanks sind eine kompakte Lösung. Es handelt sich um herkömmliche Powerbanks mit integrierten kleinen Solarpanelen zur Selbstaufladung bei Sonnenschein. Sie eignen sich für Wanderungen oder als Notfallreserve. Anker und Vikeri führen Modelle mit Kapazitäten von 20.000 bis 26.800 mAh und mehreren Ausgängen, die auch als Schnellladegeräte fungieren.

Führende Marken für mobile Stromversorgung im Überblick

Auf dem Markt für mobile Stromversorgung haben sich mehrere Marken etabliert. Die folgenden Hersteller sind derzeit bei Amazon mit reduzierten Preisen verfügbar und bieten bewährte Produkte im Bereich Powerstations, Powerbanks und mobile Solarpanele an.

Jackery gilt als eine der bekanntesten Marken für portable Powerstations. Modelle wie der Explorer 1000 v2 wurden von Publikationen wie Spiegel, ADAC und Outdoor Magazin getestet. Die SolarSaga-Panels des Herstellers sind auf die Explorer-Stationen abgestimmt, was die Kompatibilität sicherstellt.

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Anker ist ein etablierter Anbieter von Ladegeräten und Powerbanks. Das Sortiment umfasst unter anderem eine flugzeugtaugliche 25.000-mAh-Powerbank, die mit 165 Watt Leistung auch Laptops wie MacBooks aufladen kann. Dies macht sie für Reisende interessant, die auch außerhalb von Camping-Aktivitäten eine mobile Stromquelle benötigen.

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EcoFlow ist für seine technologischen Ansätze bekannt. Dazu gehören bifaziale Solarpaneele, die auch rückseitiges Licht nutzen, sowie N-Typ-Solarzellen mit bis zu 25 Prozent Effizienz. Die Powerstations des Unternehmens lassen sich per App steuern. Die DELTA-Serie zählt zu den meistverkauften tragbaren Powerstations. Viele Modelle sind modular mit zusätzlichen Akkupacks erweiterbar.

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Allpowers positioniert sich im preisgünstigeren Segment. Die R600-Powerstation mit 299-Wattstunden-LiFePO4-Akku und 1.200 Watt Spitzenleistung ist bei Amazon mit einem Gutschein erhältlich. Die faltbaren Solarpanele von Allpowers sind dank Standardanschlüssen mit vielen Powerstations anderer Marken kompatibel.

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BigBlue stellt tragbare Solar-Ladegeräte her, die primär für das direkte Aufladen über USB-C und USB-A konzipiert sind. Die Paneele sind nach IP68-Standard wassergeschützt und verfügen über ein integriertes Amperemeter zur Anzeige des Ladestroms. Sie eignen sich für Nutzer, die eine einfache Ladelösung für Geräte wie Handys oder Kameras suchen.

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Anwendungsbereiche: Welches Gerät für welchen Zweck?

Die Auswahl des passenden Geräts zur Stromversorgung hängt vom individuellen Nutzungsverhalten ab.

Wanderer und Trekking-Fans kommen mit einem leichten faltbaren Solarpanel und einer robusten Solar-Powerbank von Anker oder BigBlue aus. Leicht, kompakt, kein Schnickschnack. Festival-Camper sind mit einer mittleren Powerbank (20.000 bis 26.800 mAh) gut bedient – das reicht für mehrere Smartphone-Ladungen, ein bisschen Musik und das Ladegerät für die Kopfhörer. Auto-Camper und Zeltplatzcamper profitieren von einer Powerstation im mittleren Bereich (300 bis 1.000 Wattstunden) kombiniert mit einem 100-Watt-Solarpanel. Damit laufen Licht, Lautsprecher, Laptop und Handy problemlos – und bei gutem Wetter lädt sich das System tagsüber selbst wieder auf. Vanlife und Wohnmobil-Reisende brauchen echte Kapazität: Jackery Explorer 2000 oder EcoFlow DELTA 2 Max mit 2.048 Wattstunden und einem 200- bis 400-Watt-Solarpanel decken auch den Betrieb einer kleinen Kompressor-Kühlbox, eines Laptops und weiterer Verbraucher über mehrere Tage ab. Off-Grid-Enthusiasten und alle, die wirklich autark leben wollen, schauen sich die großen Systeme von EcoFlow oder Jackery an – mit erweiterbaren Akkupacks, mehreren MPPT-Eingängen und App-Steuerung.

Zeitpunkt des Kaufs kann entscheidend sein

Erfahrungsgemäß steigen die Preise für Camping-Ausrüstung zur Hauptsaison an, während die Verfügbarkeit abnimmt. Aktuelle Rabattaktionen, wie die bei Amazon mit Preisnachlässen von bis zu 50 % auf die UVP, sind oft zeitlich begrenzt. In der Vorsaison sind die Konditionen für den Kauf von Solarpanelen und Powerstations häufig vorteilhafter.

Zudem ermöglicht ein frühzeitiger Kauf, die neuen Geräte vor dem ersten Einsatz im Urlaub zu testen. So kann die Funktionsweise, beispielsweise eines Solarpanels, bereits vorab in einer gewohnten Umgebung wie dem heimischen Garten überprüft werden.

Reduzierte und zum Teil zeitlich begrenzte Angebote bei Amazon

Ob ein faltbares Solarpanel von BigBlue, eine Powerstation von EcoFlow oder ein System von Jackery – die aktuellen Angebote bei Amazon bieten eine ideale Gelegenheit für die Neuanschaffung pünktlich zum Sommer. Ein Kauf vor der Hauptsaison kann Ihnen definitiv finanzielle Vorteile bieten und stellt zudem sicher, dass Sie die Möglichkeit haben, die neue Ausrüstung rechtzeitig vorm nächsten Ausflug zu bestellen und zu testen.

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Die Rabattaktionen sind teilweise zeitlich begrenzt. Angesichts der Preisnachlässe von bis zu 50 % auf die UVP kann sich eine Anschaffung vor Beginn der Hauptreisezeit als vorteilhaft erweisen, da die Preise später wieder steigen könnten.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.