„Lieblingsorte“Zwischen Seen und Rhein – Ein Spaziergang rund um Hitdorf

Zwischen Seen und Rhein – so könnte man meinen Lieblingsort in der Stadt wohl am besten beschreiben. Wobei, was heißt Lieblingsort? Man müsste wohl eher sagen: meinen Lieblingsort kombiniert mit meinem Lieblingsspaziergang. Addiert also ein wunderbarer Sommertag in Leverkusen, genauer gesagt in Hitdorf, ganz am Rand der Stadt.

Bei gutem Wetter erreicht man Hitdorf wunderbar mit dem Fahrrad, entlang des Rheins ist man gleich bei der Ankunft mittendrin und kann sogar schon einen kleinen Blick auf meinen Lieblingsplatz erhaschen, dazu aber später mehr. Auch mit dem Bus erreicht man den Stadtteil ganz im Westen der Stadt wunderbar von den Busbahnhöfen in Wiesdorf und Opladen.

Zwischen Seen und Rhein, das habe ich schon gesagt, aber man müsste wohl eigentlich sagen: von den Seen bis zum Rhein. Denn wir beginnen den Spaziergang am Hitdorfer See. Der Hitdorfer See liegt im Norden von Hitdorf und lockt besonders im Sommer viele Menschen zum Sonnen, Baden und Picknicken. Das ist heute aber nicht mein Plan – ich lasse also die Besucherinnen und Besucher des Sees links und rechts auf den Wiesen hinter mir und laufe aus Richtung der Parkplätze und des Imbisses kommend immer weiter entlang des Sees. Entlang des Spielplatzes und der Seilbahn, bis es irgendwann schattiger wird und ich einem kleinen Pfad direkt am Ufer des Sees durch die Bäume weiter folge.

Bei einer Runde um den Stöckenbergsee bietet sich Spaziergängerinnen und Spaziergängern dieser Ausblick. Copyright: Anne Philipp

Der Weg führt mich immer weiter entlang des Ufers, bis ich irgendwann wieder auf eine Straße komme. Hier ist der Spaziergang aber noch nicht zu Ende. Weiter geht es nämlich um den nächsten See herum, den Stöckenbergsee. Anders als im Hitdorfer See, ist das Baden hier nicht erlaubt, für die Fortsetzung des Spaziergangs eignet sich der Weg um den See aber natürlich trotzdem perfekt. Ich laufe also weiter entlang des Ufers, dieses Mal dem Ufer des Stöckenbergsees. Rechts der See und links die Felder – und ja, auch das Rauschen der Autos auf der A59 ist zu hören, aber ein Blick nach rechts auf den See macht das doch gleich wieder wett. Ich umrunde den Stöckenbergsee also immer weiter und halte mich rechts, bis ich irgendwann durch ein kleines Stück Wald gehe und schließlich rechts von mir wieder einige Häuser sehe. Ich biege rechts ein, folge der Straße und siehe da –ich habe den Startpunkt meines Spaziergangs wieder erreicht, den Hitdorfer See.

Wer mag, kann sich jetzt ans Ufer des Sees setzen, baden oder einfach die Sonne genießen. Für mich geht es aber weiter, denn ich möchte auch meinem zweiten Lieblingsplatz in diesem Stadtteil einen Besuch abstatten, ich befinde mich ja schließlich zwischen Seen und Rhein.

Man mag es schon erahnt haben, der zweite Lieblingsplatz liegt am Rhein. Und dieses Mal kann man tatsächlich von einem Platz reden. Ich laufe also über die Felder weiter in Richtung des Rheins, in Richtung der Hitdorfer Fähre. Wer mit dem Fahrrad gekommen ist, hat vielleicht schon auf dem Hinweg die Wiesen zwischen Fähre und Hafen entdeckt und genau die sind auch mein Ziel. Mit einer Picknickdecke ausgestattet suche ich mir also eine schattiges Plätzchen unter den großen Bäumen auf der Wiese. Für mich ist das genau das Richtige nach dem Spaziergang um die Seen: Ein Picknick mit Blick auf den Rhein, eine Runde Wikingerschach mit Freunden oder vertieft in ein gutes Buch, für mich ein ganz besonderer, vielfältiger und absoluter Lieblingsplatz, von dem man auch ganz wunderbar die Schiffe auf dem Rhein beobachten kann.

Man muss Seen und Rhein natürlich nicht an einem Tag kombinieren, gerade im Sommer an heißen Tagen mag die Besucherzahl am Hitdorfer See für den einen oder anderen etwas zu hoch sein, da eignet sich die Wiese am Rhein etwas besser. Für mich ist die Kombination aber die perfekte Möglichkeit meinen Lieblingsspaziergang und meinen Lieblingsplatz zu verbinden – die Seen und den Rhein.

Serie „Lieblingsorte“

Erst kürzlich stellte das TV-Format „TV Total“ die These auf, dass Leverkusen zu den hässlichsten Städten der Welt gehört. Das stimmt nicht, findet die Redaktion des „Leverkusener Anzeiger“. Ihre Lokalreporterinnen und Lokalreporter stellen deshalb Plätze in Leverkusen, Leichlingen und Burscheid vor, auf denen sie sich gerne aufhalten. (nip)