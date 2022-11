Aufgrund der Corona-Krise ist das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen, Veranstaltungen wie Konzerte oder Festivals werden, bis sich die Lage wieder beruhigt hat, nicht stattfinden. Doch ein Festival scheint sich all dem zu widersetzen und trotzdem stattzufinden. Es ist sogar ein offizielles Fanshirt zum „Stay At Home Festival 2020“ bei EMP erhältlich.



Auf dem Shirt werden Bands wie "Social Distancing", "Five Finger Hand Wash" und "Video Games" angekündigt. Selbst, wie bei klassischen Musik-Festivals üblich, Absagen hat es gegeben, so ist "Toilet Paper" auf dem Bild durchgestrichen.



Rückseite des "Stay at Home" Festival-Shirts Copyright: EMP

Was hat es damit auf sich? Wir haben bei EMP, dem Hersteller des Shirts, nachgefragt:

Wie sind Sie auf die Idee zum „Stay At Home 2020“-Festival-Shirt gekommen?

"Genau wie unsere Kunden, sind auch wir bei EMP alle Fans. Und genau wie unsere Kunden, ist derzeit auch jeder von uns persönlich von Konzert-, Festival- und Eventabsagen betroffen."

Zu jedem dieser Events gehört normalerweise auch das passende Merchandise, mit dem man nicht nur eine Erinnerung an Konzerte, Bands und Erlebnisse mit nach Hause nimmt, sondern auch nach außen hin zeigt: "Hey - ich war dabei!".

Momentan müssen wir uns alle im Rahmen der Einschränkungen Alternativen zu diesen abgesagten Erlebnissen suchen - und im Gegensatz zu sonst betrifft dies nicht nur eine bestimmte Fanbase oder Gruppe, sondern uns alle. Daher lag es nur nahe zu dieser Situation, die wir gerade alle miteinander teilen, erleben und durchleben das passende Merchandise zu produzieren. Anstatt mahnend den Zeigefinger zu heben, möchten wir so auf humorvolle Art und Weise dafür sorgen, dass die „Stay At Home“ – Botschaft ankommt und das Zuhause bleiben für alle ein bisschen erträglicher machen.

Wie kommt das Shirt bei den EMP-Kunden an?

"Unsere Kunden haben von Anfang an sehr positiv auf das Shirt reagiert. Es gab bereits Forderungen nach weiteren Varianten, z.B. einem Hoodie, denen wir direkt nachgekommen sind.



Zudem gab es Wünsche nach weiteren Designs - auch hier haben wir uns bereits an die Arbeit gemacht und können vielleicht schon bald das nächste Event "starten".

Vereinzelt wurden wir aber auch mit Kritik konfrontiert, auf die wir immer proaktiv und offen eingehen.

Uns ist bewusst, dass wir uns in einer ernsten und für viele Menschen auch durchaus bedrohlichen Lage befinden. Das verlieren wir niemals aus dem Blick. Daher haben wir nun auch unser "Shirts for Charity Projekt" gestartet, mit dem wir gezielt gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützen werden, um so auch unseren Beitrag zu leisten. Im Rahmen des Projektes spenden wir pro verkauftem Bandshirt 1,00 € an soziale Projekte.



Zusätzlich gibt es zwei speziell designte Charity Shirts, von denen jeweils 5,00 € in den Spendentopf fließen. Mit Benny von Neara, sowie Janosch von Long Distance Calling konnten wir für diese Aktion auch zwei prominente Unterstützer aus der Metalszene finden - zusätzlich wird unsere EMP Community entscheiden, welche Projekte wir unterstützen werden.

Auf diese Weise möchten wir gemeinsam für all diejenigen einen Beitrag leisten, die aktuell am stärksten betroffen sind. "

Gab es schon Anfragen bei EMP, wann und wo dieses mysteriöse Festival stattfinden wird und wo es die Tickets dazu gibt?

"Nein. Das Festival findet genau jetzt bei jedem Kunden zu Hause in den eigenen vier Wänden statt - der Eintritt ist natürlich frei!"

Welche realen Bands verstecken sich hinter den Namen auf dem Shirt, die hier auf bekannte Corona-Aspekte anspielen?

Da möchten wir natürlich nicht den Rate-Spaß verderben! Vielleicht erkennt der ein oder andere ja bei einer Tour durch unseren Online Shop ein Band Logo wieder.



Macht sich die Corona-Krise auch bei Ihnen bemerkbar? Wie verkaufen sich Musik- und Entertainment-Fan-Artikel in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen?

"Die zahlreichen Entwicklungen rund um Corona haben natürlich auch wir auf allen Ebenen zu spüren bekommen.

Aus unserem Tagesgeschäft heraus sind wir es zum Glück durchaus gewohnt mit kurzfristigen Trends, Entwicklungen und Herausforderungen dynamisch umzugehen und konnten uns daher recht schnell auf die neue Situation einstellen.

Wir betrachten das Thema - wie man an dem Shirt sieht - durchaus auch immer mit einem Augenzwinkern, vermitteln in unserer Kommunikation aber trotzdem den nötigen Respekt und die Sensibilität, die es erfordert.



Wir sind uns dessen bewusst, dass wir mit unseren Social-Media-Kanälen und anderen Marketingaktivitäten täglich sehr viele Menschen erreichen und nutzen die Chance, darüber - bei allem Humor - auch für wichtige Dinge zu sensibilisieren, z.B. konsequent ausreichend Abstand zu halten und bestenfalls zu Hause zu bleiben. Um ein Beispiel zu nennen: Wir haben einen Schlauchschal beworben, der als gute Alternative zu professionellem Mundschutz herhalten kann und einen Basisschutz bei der Tröpfcheninfektion bieten kann mit der Botschaft, dass FFP1-3 Masken aufgrund der Knappheit Klinik- und Pflegepersonal, sowie weiteren Helfern und Risikogruppen vorbehalten werden sollten.

Das kam gut an. Im Dialog mit unseren Kunden können wir wahrnehmen, dass das genau der richtigen Weg ist. Wir haben auch weiterhin auf allen Kanälen ein offenes Ohr für unsere Fans und sind wie gewohnt sie da."

Unsere Interview-Anfragen wurden uns aus dem Home-Office vom EMP Team beantwortet, das gemeinsam die Idee für das Festival-Shirt entwickelt hat.

Das EMP Team im Home-Office Copyright: EMP

Auch Toilettenpapier gab es schon bei EMP

Schon in der Vergangenheit ist EMP mit lustigen Werbeaktionen aufgefallen. So schenkte der Händler erst vor kurzem seinen Kunden eine Rolle Klopapier zu jeder Bestellung (wir berichteten hier).

Die Aktion war so beliebt, dass das gesamte Toilettenpapier binnen weniger Stunden vergriffen war. Auch die Nutzer nahmen die Aktion mit Humor, so entstanden Kommentare wie "Top Aktion. Beim nächsten Mal bitte ne Packung Nudeln.".