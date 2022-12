Köln – Der 1. FC Köln freut sich über einen neuen Mittelstürmer: Steffen Tigges hat beim FC am Dienstag wie erwartet einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Wie bereits berichtet zahlen die Kölner nach „KStA“-Informationen eine Ablösesumme zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro für den 23-jährigen Angreifer. Diese kann durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen zudem noch steigen. Bei einem Weiterverkauf soll der dem BVB außerdem einen Teilerlös zugesichert haben.

Geschäftsführer Christian Keller äußert sich auf der FC-Homepage über seinen neuen Spieler: „Wir sind froh, dass wir Steffen Tigges verpflichten konnten. Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften. Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation. Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen. Das bietet viel Fantasie für die Zukunft. Wichtig ist auch, dass Steffen seine im März zugezogene Verletzung am Sprunggelenk auskuriert hat. Er befindet sich bereits im Aufbautraining, sodass wir seine Integration ins Mannschaftstraining noch während der Sommervorbereitung anstreben.“

Steffen Tigges selbst kommt auf der Vereinsseite ebenfalls zu Wort und sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr auf den 1. FC Köln und bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten ins Team einbringen und mich zudem noch auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Die Gespräche mit dem Trainer und den Offiziellen haben mich sofort davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Ich bin mir sicher, dass ich gut zur Mannschaft und zur Spielweise passe und dass wir eine sehr gute Saison spielen können. Dass der 1. FC Köln einer der größten Clubs Deutschlands mit einer überragenden Unterstützung seiner Fans ist, hat ebenso eine wichtige Rolle für meinen Wechsel gespielt. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.“



Tigges, der sich nach einer Sprunggelenksverletzung aktuell in der Reha befindet, war 2019 vom VfL Osnabrück zum BVB gewechselt. Für Dortmund absolvierte er in der abgelaufenen Saison neun Bundesligaspiele, in denen er drei Treffer erzielte - unter anderem beim 2:0-Hinrundensieg gegen Köln. Zweit der drei Treffer gelangen dem Stürmer per Kopf. Beim FC ist er zunächst als Sturmpartner von Anthony Modeste vorgesehen und könnte damit Sebastian Andersson ablösen, dessen Zukunft beim FC ungewiss ist.

FC-Fans freuen sich im Netz auf Tigges

Über Twitter und Instagram wird der neue FC-Angreifer sofort herzlich begrüßt. FC-Fans zeigen sich optimistisch, dass der FC-Neuzugang in Köln einschlägt. Auf Instagram wird Tigges aufgrund seiner beeindruckenden Statur schon scherzhaft als „Kölsche Haaland“ angepriesen.

Auch BVB-Fans mischen sich unter die Kommentare, verabschieden ihren Spieler, den sie in guter Erinnerung behalten möchten.

Der ein oder andere hätte Tigges offenbar gerne weiter im BVB-Dress gesehen. „Schade, aber viel Erfolg“, heißt es beispielsweise. (oke)