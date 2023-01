Köln – Der 1. FC Köln hat die Verträge mit dem Trainerteam von Steffen Baumgart verlängert. Die Co-Trainer André Pawlak, René Wagner und Kevin McKenna, Torwarttrainer Uwe Gospodarek, die Athletiktrainer Max Weuthen, Leif Frach und Tillmann Bockhorst sowie die Spielanalysten Hannes Dold und Denis Huckestein, deren Arbeitspapiere allesamt ausgelaufen wären, haben nun neue Kontrakte mit Gültigkeit über den 30. Juni 2023 hinaus.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rückkehr des Torjägers nach Köln Anzeige Darum ist Modeste dem BVB noch keine Hilfe von Lars Werner

1. FC Köln Anzeige FC-Fans spammen bei Twitter – und überraschen die Uefa von Martin Böhmer

Engagement erweitert Anzeige DHL wird neuer Premiumpartner beim 1. FC Köln

Genaue Laufzeiten gab der Klub nicht bekannt. Die Verlängerungen waren bereits seit geraumer Zeit erwartet und in Aussicht gestellt worden. „Das Trainerteam unserer Lizenzmannschaft ist auf jeder einzelnen Position äußerst kompetent besetzt. Es macht Freude, die Jungs vom 'Callcenter' gemeinsam an der Weiterentwicklung unserer Mannschaft arbeiten zu sehen. Auf der einen Seite stehen Engagement und Akribie, auf der anderen Seite kommt der Spaß bei der Arbeit nicht zu kurz. So ist ein extrem guter Zusammenhalt entstanden. Der Austausch zwischen Steffen und seinen Trainerkollegen erfolgt auf Augenhöhe, jeder bringt seine Expertise ein und hat somit seinen wichtigen Teil zu unserem erfolgreichen Weg beitragen, den wir auch zukünftig fortsetzen wollen“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller. (lw)