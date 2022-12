Köln – Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Torhüter Matthias Köbbing bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 24-Jährige erhält zudem erstmals einen Lizenzspielervertrag, der auf eine längerfristige Zusammenarbeit ausgelegt ist. Dies teilte der Verein auf seiner Webseite mit.

„Köbbes bringt gute Leistungen in unserem Torwartteam und sorgt damit für ein konstant hohes Trainingsniveau. Zudem ist er ein wichtiger Ansprechpartner für unsere jungen Spieler. So hat er sich zu einem vollwertigen Mitglied unserer Lizenzmannschaft entwickelt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung zur künftigen Zusammenarbeit mit Köbbing.

Köbbing: „Jeden Tag Vollgas auf dem Platz“

Der Torwart selbst freut sich über das neue Arbeitspapier: „Teil einer Bundesliga-Mannschaft zu sein und mich jeden Tag im Training mit Uwe Gospodarek und meinen Keeper-Kollegen weiterzuentwickeln, ist eine großartige Möglichkeit. In der Torwart-Gruppe, aber auch in der gesamten Mannschaft fühle ich mich sehr wohl. Dafür bin ich sehr dankbar und gebe jeden Tag Vollgas auf dem Platz“, so Köbbing.



Matthias Köbbing wurde unter anderem in Hoffenheim ausgebildet und kam nach Stationen beim 1. FC Heidenheim und FC 08 Homburg im Jahr 2020 als zweiter Keeper für das Regionalliga-Team nach Köln. (red)

