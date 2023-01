Köln – Simon Terodde wird in der kommenden Saison für den Hamburger SV auflaufen. Seinen Vertrag beim 1. FC Köln haben der Stürmer und der Klub aufgelöst, wie der Verein am Donnerstagnachmittag mitteilte. Der FC sei dem Wunsch Teroddes nachgekommen, eine neue Herausforderung zu suchen. In Hamburg unterschreibt der Stürmer für ein Jahr.

„Simon hat beim 1. FC Köln zweieinhalb Jahre vorbildliche Leistung und einwandfreies Verhalten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer. Mit seinen Toren hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der FC die sofortige Rückkehr in die Bundesliga geschafft hat. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir Simons Wunsch nach Veränderung und einer neuen Herausforderung keine Steine in den Weg legen werden. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, wird FC-Geschäftsführer Horst Heldt zitiert.

Terodde selbst sagte, er habe eine „super Zeit beim FC“ gehabt. „Mit dem Derbytor, dem Aufstieg und dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison war es eine ganz erfolgreiche Zeit. Ich bedanke mich herzlich bei der Mannschaft, den Trainern, den Verantwortlichen – und natürlich den Fans. Dem FC wünsche ich eine erfolgreiche Saison.“ (ksta)