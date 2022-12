Köln – Der 1. FC Köln hat den Auswahl-Prozess für Dauerkartenbesitzer um eine Woche nach hinten verschoben und zugleich wichtige Fragen zum weiteren Vorgehen beantwortet. Hintergrund ist, wie der Verein am Freitag mitteilte, dass wichtige Entscheidungen für den weiteren Spielbetrieb und den Spielplan der Saison in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erst in der kommenden Woche erwartet werden. Dauerkartenbesitzer können deshalb nun vom 7. bis zum 18. August auswählen, wie sie mit ihrer Dauerkarte in der neuen Spielzeit verfahren möchten. Drei Optionen stehen dabei zur Auswahl:



Erstattung für nicht besuchte Spiele



Spiele, die wegen Corona nicht besucht werden können, werden zurückerstattet. Der Verein setz hierfür zwei Etappen an, eine Ende Dezember und eine nach Saisonabschluss.

Pausieren für eine Saison

Die Dauerkarten verlängern sich automatisch am Ende jeder Saison um eine weitere. Der Verein bietet Besitzern die Möglichkeit, ihre Karte für eine Saison zu pausieren. Der Vorteil ist, dass der Anspruch auf den Dauerkartenplatz in der Saison 2021/22 nicht verloren geht, sondern erhalten bleiben kann.

Sondertrikot mit Namen

Wer von beiden oben genannten Optionen keinen Gebrauch machen will, und sich statt Rückerstattung oder Pausierung dazu entscheidet, den vollen Preis zu bezahlen, unterstützt damit den 1. FC Köln „in einer extrem schwierigen Lage“, wie es auf der Website heißt. Für die Fans, die sich hierfür entscheiden, Plant der Verein Sondertrikots anfertigen zu lassen, die mit dem Namen des Dauerkarteninhabers personalisiert werden.

Sobald der Spielplan am 7. August veröffentlicht ist, können Dauerkartenbesitzer mit einer E-Mail des Vereins rechnen. Bis zum 18. August kann dann gewählt werden.

Bevorzugt, wer auf Erstattung verzichtet

Im Fall einer Teilöffnung des Stadions und falls es behördlich festgelegt weniger Plätze als Dauerkarteninhaber geben sollte, werden die Zugangsberechtigungen verlost. Hierbei werden Fans, die auf eine Erstattung ihrer Dauerkarte verzichtet haben, bevorzugt behandelt, teilt der Verein mit. „Jene Fans, die auf eine Erstattung verzichten, gehen für den FC ein besonderes finanzielles Risiko ein. Dass sie in einem Losverfahren in diesem speziellen Fall dann womöglich gar kein Ticket erhalten, während andere Fans ins Stadion können, sollte aus Sicht des 1. FC Köln vermieden werden“, heißt es auf der Website. (beq, pic)