„Erstaunliche Entwicklung“Talent Kotya-Fofana erhält Profivertrag beim FC

Beim 1. FC Köln wird die Zukunftsplanung konsequent vorangetrieben. Obwohl der Verein diesen Sommer den Fokus verstärkt auf internationale Talente legte, bleibt die Förderung von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs ein zentraler Baustein.

Für seine beeindruckenden Vorstellungen im Kölner Nachwuchsbereich wurde Assad Kotya-Fofana nun honoriert. Seinen ersten professionellen Kontrakt unterzeichnete der Abwehrspieler, der zur aktuellen Spielzeit aus der U19 in den Kader der U21 wechselte, am Geißbockheim.

Kotya-Fofana soll Erfahrung im Seniorenbereich sammeln

„Ich habe mich für die Verlängerung entschieden, weil ich mich beim FC sehr wohlfühle und in den Gesprächen mit den Verantwortlichen viel Vertrauen gespürt habe. Die Deutsche Meisterschaft 2025 war natürlich ein besonderer Moment für mich und hat mir gezeigt, was wir hier gemeinsam erreichen können. Ich möchte mich beim FC weiterentwickeln und meinen Weg hier weitergehen“, kommentiert der in Kerpen geborene Spieler seine langfristige Bindung an den Verein.

Der 1,96 Meter große Defensivakteur ist ab der U16 für den Klub aktiv. Er errang 2025 als Teil der U19 den deutschen Meistertitel und erreichte 2026 die Vizemeisterschaft. Unter Coach Stefan Ruthenbeck zählte Kotya-Fofana bei der U19 zum festen Stammpersonal, sowohl im Ligabetrieb als auch bei Partien der Uefa Youth League. Der Abwehrspieler überzeugte dabei durch seine körperliche Stärke, sein resolutes Vorgehen in Duellen und seine hohe Motivation.

„Wir sind stolz, dass wir den Vertrag mit Assad langfristig verlängert haben. Seit seinem Wechsel in unsere U16 aus unserem damaligen und heutigen Partnerverein, dem SC West, hat Assad eine erstaunliche Entwicklung genommen. Es spricht für seine Qualität, dass er bei uns schon mehrfach frühzeitig in höheren Jahrgängen eingesetzt wurde“, äußert sich Lukas Berg anerkennend über den bisherigen Werdegang.

Der Technische Direktor fügt hinzu: „In seinen zwei U19-Jahren ist er als Stammspieler in der Innenverteidigung maßgeblich an den beiden Finalteilnahmen 2025 und 2026 beteiligt gewesen. Jetzt wollen wir Assad in der Regionalliga West auf den Seniorenfußball und höhere Aufgaben vorbereiten. Die Verlängerung ist ein starkes Signal für das Partnervereinsprogramm, für die FC-Akademie und für den eingeschlagenen Weg bei der Förderung unserer Talente.“ (red)