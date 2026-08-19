Beim 1. FC Köln wird weiterhin intensiv nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler gesucht, der sowohl spielgestaltende als auch führende Aufgaben übernehmen kann.

Seit der Abgang von Eric Martel vor Monaten feststeht, fahnden die Verantwortlichen nach einem Akteur mit diesem anspruchsvollen Profil. Die sportliche Leitung um Thomas Kessler führte Gespräche mit mehreren Spielern, erhielt im Sommer jedoch diverse abschlägige Antworten.

Rani Khedira entscheidet sich gegen den 1. FC Köln

Am Dienstag wurde publik, dass Rani Khedira bei Union Berlin bleiben und nicht zum Geißbockheim wechseln wird. Lange Zeit gab es vielversprechende Verhandlungen mit dem Bruder des Weltmeisters Sami Khedira. Obwohl der Defensivspezialist einem Transfer nach Köln offen gegenüberstand, fiel seine endgültige Wahl anders aus.

Ein weiterer Name muss nun von der Wunschliste gestrichen werden, dessen Verpflichtung als favorisierte Option galt. Noch vor wenigen Wochen hegten die Anhänger des FC die große Hoffnung auf eine Ankunft von Edson Álvarez in Köln.

1. FC Köln sucht noch einen Sechser

Tim Steidten, der für die Kaderplanung zuständig ist, unternahm einen konkreten Versuch, seinen früheren Schützling von West Ham United zu verpflichten. Der Spielführer des mexikanischen Nationalteams soll Berichten zufolge ebenfalls Interesse bekundet haben. Letztendlich war das finanzielle Gesamtvolumen für den Kölner Verein jedoch nicht darstellbar.

Insbesondere die Gehaltsforderungen des 28-jährigen Spielers überstiegen die Möglichkeiten des Vereins. Diese Personalie ist damit endgültig vom Tisch, da Álvarez einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. Der defensive Mittelfeldakteur steht unmittelbar vor einem Transfer zu Real Sociedad San Sebastián, einem Gegner des FC in der Vorbereitung. Die Verhandlungen zwischen dem baskischen Verein und dem Profi befinden sich in der Abschlussphase.

Rückhol-Aktion von Ellyes Skhiri im Gespräch

Sein bisheriger Verein, der Absteiger West Ham, plant nicht, dem Mexikaner den Wechsel zu verwehren. Um den bevorstehenden Vereinswechsel nicht zu riskieren, stand Álvarez beim Saisonstart der Championship gegen Burnley bereits nicht mehr im Aufgebot.

Nach mehreren abschlägigen Bescheiden, zu denen auch Vinicius Souza vom VfL Wolfsburg zählt, scheint nun eine Rückhol-Aktion von Ellyes Skhiri die wahrscheinlichste Lösung zu sein. Mit Eintracht Frankfurt sind die Rahmenbedingungen für einen Transfer bereits seit Längerem ausgehandelt.

Auch mit dem Spieler selbst kommt man sich näher, obwohl dieser für eine Rückkehr finanzielle Einbußen akzeptieren müsste. Da alternative Wechselmöglichkeiten wie zum FC Sevilla nicht zustande kamen, zeigt sich Skhiri nun offen für Gespräche und Kompromisse. Eine finale Entscheidung auf der Position im defensiven Mittelfeld wird bis zum Ende der Woche erwartet. (red)