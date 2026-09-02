Imad Rondic kam Anfang Februar 2025 vom polnischen Erstligisten Raków Częstochowa zum 1. FC Köln. Zur Überraschung vieler erhielt der bosnische Stürmer einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2029. Vielen Fußballfans war Rondic kein Begriff, als ihn der damalige Sport-Geschäftsführer Christian Keller für rund 1,3 Millionen Euro Ablöse ans Geißbockheim holte. Von Erfolg gekrönt war der Transfer allerdings nicht.

Lediglich zehn Pflichtspiele über insgesamt 455 Minuten absolvierte Rondic bislang für die FC-Profis. Sein einziges Tor erzielte er am 29. März 2025 beim 2:1-Sieg der Kölner im Zweitliga-Spiel beim SC Paderborn.

Schnell wurde Rondic in Köln aussortiert. In der vergangenen Saison wurde er an Preußen Münster ausgeliehen, wo er in 14 Spielen zwei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Nach dem Ende des Leihgeschäfts schien klar, dass sich der beim FC nicht mehr eingeplante Stürmer einen neuen Verein suchen sollte. Rondic hielt sich zuletzt zwei Monate lang individuell unter Anleitung von Co-Trainer Kevin McKenna fit. Nach Informationen dieser Zeitung lag dem Angreifer zwar eine Anfrage aus der 2. Bundesliga vor, doch er zog es vor, in Köln zu bleiben.

Imad hat es verdient, wieder vollständig in den Trainingsbetrieb unserer Lizenzmannschaft zurückzukehren Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler

Der FC hat nun entschieden, Rondic wieder in den Trainingsbetrieb der Profis einzugliedern. „Imad hat uns in den vergangenen Wochen in einer für ihn nicht einfachen Situation jeden Tag gezeigt, mit welcher Haltung und welchem Engagement er seine Aufgaben angeht. Im individuellen Training mit Kevin McKenna hat er sehr professionell gearbeitet und mit seinen Leistungen deutlich gemacht, dass er es verdient hat, wieder vollständig in den Trainingsbetrieb unserer Lizenzmannschaft zurückzukehren“, erklärt Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler.

„Nach dem Ende der Transferphase ist unser Kader nun entsprechend aufgestellt, sodass wir diesen Schritt bewusst gehen. Imad hat sich das durch seine Leistung, seinen Einsatz und vor allem durch seine positive Haltung in den vergangenen Wochen verdient und ist ab sofort wieder vollwertiges Mitglied unserer Lizenzmannschaft“, so Kessler.

Viel Konkurrenz beim FC für Pauli

Innenverteidiger Julian Pauli war vom Training freigestellt worden, um einen Wechsel zu ermöglichen. Sein Vertrag in Köln läuft bis 2028, eine einjährige Leihe ist damit grundsätzlich möglich. In der Vorbereitung hatte Pauli auch wegen der großen Konkurrenz einen schweren Stand. Für seine Position plant der FC offenbar auch perspektivisch mit anderen Lösungen.

Julian Pauli in der Vorbereitung beim 1. FC Köln. Jetzt ist der Verteidiger auf Leihbasis nach Odense gewechselt. Copyright: IMAGO/DeFodi Images

Jetzt hat der 21-Jährige einen neuen Klub gefunden: Pauli wird an den dänischen Erstligisten Odense BK ausgeliehen. Beim Achten der vergangenen Saison steht auch der früherer HSV- und Bayern-Stürmer Fiete Arp (26) unter Vertrag. Weil das Transferfenster in Dänemark am heutigen Mittwoch noch bis 18 Uhr geöffnet hat, war die Leihe auch nach Ablauf der Frist in Deutschland möglich. Pauli war bereits in der vergangenen Saison an den Zweiligisten Dynamo Dresden ausgeliehen, für den er 21 Einsätze bestritt.

„Julian hat sich nach seiner Leihe in Dresden in der gesamten Vorbereitung der Konkurrenzsituation bei uns im Kader gestellt. Zum Ende der Transferperiode sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihm in dieser wichtigen Phase seiner Karriere aktuell nicht die Spielzeit ermöglichen können, die für seine weitere Entwicklung wichtig ist. Deshalb freuen wir uns, mit Odense BK eine gute Möglichkeit gefunden zu haben, bei der Julian auf hohem Niveau die Chance auf regelmäßige Spielpraxis bekommt. Wir werden seinen Weg weiterhin eng begleiten und wünschen ihm für die kommende Saison viel Erfolg und alles Gute“, erklärt FC-Sportchef Kessler. Pauli sagt: „Die Leihe nach Odense wird meine erste fußballerische Station im Ausland und damit eine ganz neue Erfahrung in einem neuen Umfeld. Ich freue mich darauf und möchte das Jahr nutzen, um mich sportlich in einer starken Liga weiterzuentwickeln. Nach dem Jahr in Dresden wird es für mich nun der nächste Schritt, mich in der ersten dänischen Liga zu behaupten.“